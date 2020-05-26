Hidroksiklorokin: WHO ilaç denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurdu

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Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye'de de Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle "geçici olarak" durdurduğunu açıkladı.

WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" dedi.

Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da ilaçtan sık sık behsediyor ve Covid-19'a yakalanmamak için kullandığını söylüyordu.

Trump, basın toplantılarında sık sık hidroksiklorokin ilacını övmüş ve kamu sağlığı yetkililerinin kalp sorunlarına yol açabileceğini söylemesinie karşın, ilacı kullandığını açıklamıştı.