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Hidroksiklorokin: WHO ilaç denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Türkiye'de de Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacın klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle geçici olarak durdurduğunu açıkladı. Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, ilacın Covid-19 tedavisinde yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Suudi Arabistan 31 Mayıs'tan itibaren koronavirüs kısıtlamalarını gevşetmeye başlıyor
Suudi Arabistan'da koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamaları ile camilerde ibadet, kamu ve özel sektör çalışanlarının ofislere gitmesine yönelik yasaklar 31 Mayıs'tan itibaren kademeli olarak kaldırılmaya başlanacak.
Suudi resmi haber ajansının bildirdiğine göre Mekke'de ise kısıtlamalar uygulanmaya devam edecek.
Mekke'de tatil günlerinde sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ve camilerin ibadete açılmasının 21 Haziran'ı bulabileceği belirtiliyor.
Hac ve ümre ziyaretleri ise askıya alındı.
Suudi Arabistan'da yaklaşık 75 bin koronavirüs vakası görülmüş, 399 kişi hayatını kaybetmişti.
Sağlık Bakanı Koca: Tedbirler bayramdan önceki dönem kadar sert olmayacak
Gazeteci Candaş Tolga Işık, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile konuştuğunu ve Ramazan Bayramı ardından koronavirüs önlemlerinin bayram öncesi dönem kadar sert olmayacağını söylediğini duyurdu.
Bakan Koca, Türkiye'deki duruma yönelik son açıklamasında ise dün yapılan 21 bin 492 testten 987'sinin pozitif çıktığını, yaşamını yitiren 29 kişi ile birlikte toplam can kaybının 4 bin 369 olduğunu paylaştı.
Türkiye'de iyileşen toplam kişi sayısı ise 120 bin 15'e yükseldi.
WHO hidroksiklorokinle tedavi denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle durdurdu
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Türkiye'de de Covid-19 tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin adlı ilacın, klinik denemelerini güvenlik kaygıları nedeniyle "geçici olarak" durdurduğunu açıkladı.
WHO Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus "Güvenlik verileri güvenlik gözlem kurulu tarafından gözden geçirilene dek hidroksiklorokin denemeleri geçici olarak durduruldu. Deneyin diğer unsurları devam ediyor" dedi.
Geçen Cuma günü Lancet tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmada, hidroksiklorokin ilacının Covid-19 tedavisinde bir yararı olmadığı, aksine hastaların ölüm ihtimalini artırdığı sonucuna varılmıştı.
ABD Başkanı Donald Trump da ilaçtan sık sık behsediyor ve Covid-19'a yakalanmamak için kullandığını söylüyordu.
Trump, basın toplantılarında sık sık hidroksiklorokin ilacını övmüş ve kamu sağlığı yetkililerinin kalp sorunlarına yol açabileceğini söylemesinie karşın, ilacı kullandığını açıklamıştı.