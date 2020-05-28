Sokağa çıkma kısıtlamaları: Erdoğan, dijital kabine toplantısı sonrası açıklama yapacak

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün son kez video konferans yoluyla yapılacak kabine toplantısında, hafta sonlarnda uygulanan sokağa çıkma yasakları ile 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler için sokağa çıkma kısıtlamalarının devam edip etmeyeceğine dair karar alınması bekleniyor.

Erdoğan toplantı sonrası açıklama yapacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadeleye ilişkin ayrıntılara dair bir sunum yapacak ve Bilim Kurulu'ndan gelen tavsiye kararlarını paylaşacak.

Hürriyet gazetesinin haberine göre illerdeki seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının da değerlendirileceği toplantıda, bazı illerdeki kısıtlamanın kaldırılması, İstanbul, Ankara ve İzmir'de ise kısıtlamanın bir süre daha devam etmesi kararı alınması bekleniyor.

Yine Hürriyet gazetesinin haberine göre hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının bazı illerde belli bir süre daha devam etmesi kararı alınabilir, ancak nihai kararın son veriler ışığında verileceği belirtiliyor.

Toplantıda nikah salonları, çay bahçesi, açık eğlence yerleri ve ören yerleri ile müzelerin açılmasının da değerlendirileceği ifade ediliyor.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı son verilere göre dün 34 kişi daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Türkiye'de 27 Mayıs itibarıyla koronavirüs vaka sayısı 159 bin 797'ye, virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı da 4 bin 431'e yükseldi.