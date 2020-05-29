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Koronavirüs: Güney Kore'de vaka sayısı artınca okullar yeniden kapandı
Güney Kore'de son 2 günde görülen yeni koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi. Ülkede önceki gün 79, dün de 56 yeni vaka tespit edildi. Vakaların Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu tahmin ediliyor. Türkiye'de ise bugün yaklaşık 2 buçuk ay sonra ilk kez uygun şartları sağlayan cami ve mescitlerde cemaatle Cuma namazı kılınacka. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İngiltere'de Nisan ayında otomobil üretimi neredeyse 'tamamen durdu'
İngiltere'de otomobil üretimi Nisan ayında, geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 99.7 düştü.
Motor Üreticileri ve Tüccarları Topluluğu'nun (SMMT) açıklamasına göre, Nisan 2020, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en az üretimin yapıldığı ay oldu.
Bir ayda sadece 197 premium ve lüks spor araç fabrikadan çıktı, bunlardan 45'i İngiliz müşretilere gönderildi.
Bazı fabrikalar sağlık çalışanlarına koruyucu ekipman üretmek için mesai yaptı. Otomobil fabrikalarında yaklaşık 711 bin 495 ekipman üretildi.
Üretimdeki yaklaşık 400 bin otomobillik düşüşün, İngiltere otomobil endüstrisini yaklaşık 12.5 milyar sterlin gelir kaybına uğrattığı tahmin ediliyor.
Hırvatistan 10 ülkeye sınırlarını açıyor
Hırvatistan, en çok turistin geldiği ülkeler başta olmak üzere 10 ülkenin vatandaşlarına sınırlarını açtı.
Macaristan, Avusturya, Çekya (Çek Cumhuriyeti), Slovakya, Estonya Letonya, Litvanya, Polonya ve Almanya vatandaşları, sebep belirtmeksizin ülkeye giriş yapabilecek.
Ancak turistler ülkeye girişlerinde sağlık kontolünden geçirilecek ve ülkede geçerli salgın önlemlerine uygun hareket edecek.
Hırvatistan'da koronavirüs nedeniyle yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti.
Güney Kore'de koronavirüs vaka sayısı arttı, 200'den fazla okul kapatıldı
Güney Kore'de son 2 günde yeni koronavirüs vakalarının artmasının ardından, 200'den fazla okulda eğitime yeniden ara verildi.
Ülkede önceki gün 79, dün de 56 yeni vaka tespit edildi. Bunlar son 2 aydaki en yüksek yeni vaka sayıları.
Vakaların Bucheon bölgesindeki bir dağıtım merkeziyle bağlantılı olduğu ve nüfusun yoğun olduğu bir bölge olması nedeniyle endişe yarattığı belirtiliyor.
Seoul'un batısındaki Bucheon'da, ülkenin en büyük e-ticaret şirketi Coupang'ın dağıtım merkezi bulunuyor ve şirket koronavirüs önlemlerini tam olarak uygulamamakla eleştiriliyor.
Bazı çalışanlarda virüs tespit edilmesinin ardından şirket binlerce çalışanına test yapıyor. Virüsün çalışanlardan çocuklarına geçip okullarda yayılmasından ednişe ediliyor.
Ancak yeni vakalardaki artış, böldekeri 251 okulun yeniden kapanmasına neden oldu.
Güney Kore'de ekonomik yaşam normale dönmeye başlarken, Seoul ve çevresindeki bölgelerde parklar ve müzeler hâlâ kapalı tutuluyor.