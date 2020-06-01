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İç hat uçuşlar 2 ay sonra yeniden başlıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'da durdurulan iç hat uçuşları bugünden itibaren kademeli olarak yeniden başlıyor. İlk uçuş İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılıyor. Uçuşlar ilk etapta 5 büyük ilde "uçulabilir sertifikası" verilen 6 havalimanında yapılacak. Bugün restoranlar, parklar açılıyor, şehirler arası seyahat kısıtlaması da kalktı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Kamu bankalarından 4 yeni kredi paketi

    Koronavirüs salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında üç kamu bankası (Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası) 4 yeni kredi paketi açıkladı.

    İhtiyaç, konut, taşıt ve turizmi kapsayan kredi paketleri ile düşük faizli, uzun vadeli krediler sağlanacak.

    "Normalleşme sürecine geçiş" ve "vatandaşların finansman ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanabilmesi" amacıyla açıklanan "Ekonomiye yeni destek paketi"nde konut alımlarında 12 ay geri ödeme olmazken taşıt kredilerinde de düşük faizler var.

    Paketin bazı öne çıkan noktaları şöyle:

    • Birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.
    • Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere aylık %0,49 - %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
    • İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunulacak.
    • Azami 6 Ay Ödemesiz toplam azami 60 Ay Vadeli 2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami limit 150 Bin TL olacak.
    • Bankalarla anlaşma yapacak seyahat acentelerine tatil paketi satın almak için başvuran müşterilere10.000 TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ile uygun şartlarda finansman imkanı sunulacak

  2. 2 ay sonra ilk iç hat uçuş yapılıyor

    havalimanı çalışanları
    Copyright: DHA

    Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'da durdurulan iç hat uçuşları bugünden itibaren kademeli olarak yeniden başlıyor.

    İlk uçuş İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılıyor.

    Uçuşlar ilk etapta 5 büyük ilde (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon) "uçulabilir sertifikası" verilen 6 havalimanında yapılacak.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yurtdışı uçuşların başlaması için görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

    Yurtdışı uçuşlarda da, tahliye uçuşları hariç, 28 Mart'ta durdurulmuştu.

    Havalimanlarında alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, havalimanına maskesiz giriş yapılamayacak.

    Yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldecek, ilk etapta yolcu karşılamak ve uğurlamak için terminal biansına girişlere izin verilmeyecek.

    Güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini koronavirüs önlemleri kapsamında detektörle yapacak.

    Sertifika verilen havalimanlarında, terminal içinde hijyen görevlileri de çalışmalara başladı. Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek.

    Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapıyor.

    İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştiriliyor.

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