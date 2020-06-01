İç hat uçuşlar 2 ay sonra yeniden başlıyor

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Koronavirüs salgını nedeniyle 3 Nisan'da durdurulan iç hat uçuşları bugünden itibaren kademeli olarak yeniden başlıyor.

İlk uçuş İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na yapılıyor.

Uçuşlar ilk etapta 5 büyük ilde (İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Trabzon) "uçulabilir sertifikası" verilen 6 havalimanında yapılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yurtdışı uçuşların başlaması için görüşmelerin de sürdüğünü belirtti.

Yurtdışı uçuşlarda da, tahliye uçuşları hariç, 28 Mart'ta durdurulmuştu.

Havalimanlarında alınan tedbirler kapsamında havalimanının her noktasına sosyal mesafe kuralını anlatan bilgilendirme panoları konulurken, havalimanına maskesiz giriş yapılamayacak.

Yolcuların vücut ısıları terminal girişinde bulunan termal kamera ile ölçüldecek, ilk etapta yolcu karşılamak ve uğurlamak için terminal biansına girişlere izin verilmeyecek.

Güvenlik görevlileri daha önce elle yapılan üst arama işlemini koronavirüs önlemleri kapsamında detektörle yapacak.

Sertifika verilen havalimanlarında, terminal içinde hijyen görevlileri de çalışmalara başladı. Bu görevliler akıllı kasklarla habersiz ve temassız olarak hem tek kişinin hem de aynı anda çok sayıda kişinin vücut ısılarını ölçecek.

Uçuş öncesi check-in kontuarlarına gelen yolcular özel bölmeli kontuarlarda işlemlerini yapıyor.

İşlemler, yolcular ile yer hizmetleri görevlileri arasında temassız şekilde gerçekleştiriliyor.