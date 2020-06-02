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Canlı

Pentagon, Trump'ın orduyu devreye sokmasından 'endişeli'

CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede günlerdir süren protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağını açıklamasının, Pentagon'da bazılarında "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yaratttığını belirtti. Trump, eyalet Valilerinin Ulusal Muhafızları şehir merkezlerindeki caddelere konuşlandırmaması durumunda "hızla ABD ordusunu konuşlandıracağını" açıklamıştı. Gelişmeler canıl anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Trump, Beyaz Saray yakınındaki kiliseye giderek İncil'le poz verdi

    ABD Başkanı Donald Trump, dün Beyaz Saray'da yaptığı ve protestolara karşı orduyu konuşlandıracağını açıkladığı konuşmasından sonra, Beyaz Saray yakınındaki Saint John Kilisesi'ne yürüdü.

    Polis, Trump'ın konuşması sürerken, Beyaz Saray’ın karşısında bulunan Lafayette Parkı'nı göz yaşartıcı gaz ve kalkanlarla boşaltmaya başladı.

    Trump konuşması bitince, polisin boşalttığı Lafayette Parkı'nı yürüyerek geçti ve tarihi Saint John Kilisesi önünde elinde İncil’i tutarak fotoğraf çektirdi.

    Beyaz Saray resmi Twitter hesabından, Trump'ın Beyaz Saray'dan çıkarak kiliseye yürüyüşünün videosu yayımlandı.

    Kiliseden sorumlu Piskopos Mariann Edgar Budde ise Trump'ın bu hareketine "çok öfkelendiğini" belirtti.

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  3. Pentagon, Trump'ın orduyu devreye sokmasından 'endişeli'

    ulusal muhafız
    Copyright: Reuters

    CNN'e konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede günlerdir süren protestoları bastırmak için ABD ordusunu devreye sokacağını açıklamasının, Pentagon'da bazılarında "derin ve büyüyen bir rahatsızlık" yaratttığını belirtti.

    CNN, adı gizli tutulan Pentagon yetkililerine dayanarak, bazı ordu yetkililerinin Trump'ın çağrısı karşısında "çok temkinli" olduğunu, valiler çok açıkça ihtiyaç duyduklarını belirtmezlerse muvazzaf askerlerin şehirlere konuşlandırılmasının henüz gerekli olmadığını düşündüklerini aktardı.

    Bir savunma yetkilisi Pentagon içinde "yerel güvenlik güçlerinin protestolarla baş etmesine yönelik yoğun bir talep" olduğun belirtti.

    Trump, eyalet Valilerinin Ulusal Muhafızları şehir merkezlerindeki caddelere konuşlandırmaması durumunda "hızla ABD ordusunu konuşlandıracağını" açıklamıştı.

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