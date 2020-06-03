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George Floyd: ABD'de sokağa çıkma yasakları protestoları durdurmadı
ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda 8. gün geride kaldı. Ülke genelinde protestolar dün büyük oranda barışçıl geçerken, Başkan Donald Trump'ın göreve çağırdığı Ulusal Muhafızların bazı yerlerde protestocılarla birlikte diz çöktüğü görüldü. Beyaz Saray çevresine ise demirden güvenlik çiti örüldü. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Mayıs'ta aylık enflasyon yüzde 1,36; yıllık yüzde 11,39 oldu
TÜİK, Mayıs ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,36; yıllık bazda ise yüzde 11,39 arttığını açıkladı.
Ocak-Mayıs 2020 dönemindeki enflasyon oranı ise yüzde 4,57 oldu.
TÜİK'ten yapılan açıklamada, Mayıs ayında yıllık bazda en düşük artış yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür; en yüksek artış da yüzde 21,41 ile de alkollü içecek ve tütün grubunda oldu.
Aylık bazda ise en düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda, en yüksek artış da yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.
Bazı kentlerde polisler ve Ulusal Muhafızlar göstericilerle birlikte diz çöktü
ABD'de süren ırkçılık karşıtı protestolarda bazı kentlerde, polisin ve Başkan Donald Trump'ın göreve çağırdığı Ulusal Muhafız birliklerinin, göstericilerle dayanışma için diz çöktüğü görüldü.
Los Angeles'ta göstericilerin, askerin diz çökmesi için tezahürat yapmasına, Ulusal Muhafızlar olumlu karşılık verdi. Göstericiler, askerlerden yürüyerek kendilerine destek vermesini de istedi ancak askerler sabit durmak zorunda olduklarını belirterek bu isteği geri çevirdi.
Iowa, Georgia ve Atlanta'dan da benzer görüntüler geldi.
ABD'de ırkçılık karşıtı protestolar 8. gününde büyük oranda barışçıl geçti
ABD'de George Floyd'un polis tarafından gözaltına alınırken öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda 8. gün geride kaldı.
Göstericiler Salı günü de başkent Washington, New York City, Los Angeles ve Houston başta olmak üzere birçok kentte sokaklardaydı.
Ülke genelinde protestolar dün büyük oranda barışçıl geçti.
Başkent Washington’da göstericiler Salı günü yeniden Beyaz Saray yakınlarındaki Lafayette Park yakınlarında toplandı. Parkta güçlü bir askeri polis varlığı olduğu görüldü. Sokağa çıkma yasağının akşam 7'de başladığı başkentte polis göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahele etti.
New York polisi ise sokağa çıkma yasağının başladığı akşam 8'den sonra yaklaşık 200 protestocuyu gözaltına aldı.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, daha önce gece 11'de başlayan sokağa çıkma yasağının, "koordineli yağmalama olayları" nedeniyle 8'e alındığını açıkladı.
Başkan Donald Trump'ın göreve çağırdığı Ulusal Muhafızların bazı yerlerde protestocılarla birlikte diz çöktüğü görüldü.
Beyaz Saray çevresine ise demirden güvenlik çiti örüldü.