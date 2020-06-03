George Floyd: ABD'de sokağa çıkma yasakları protestoları durdurmadı

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TÜİK, Mayıs ayında TÜFE'nin aylık bazda yüzde 1,36; yıllık bazda ise yüzde 11,39 arttığını açıkladı.

Ocak-Mayıs 2020 dönemindeki enflasyon oranı ise yüzde 4,57 oldu.

TÜİK'ten yapılan açıklamada, Mayıs ayında yıllık bazda en düşük artış yüzde 3,74 ile eğlence ve kültür; en yüksek artış da yüzde 21,41 ile de alkollü içecek ve tütün grubunda oldu.

Aylık bazda ise en düşük artış yüzde 0,16 ile lokanta ve oteller grubunda, en yüksek artış da yüzde 6,85 ile giyim ve ayakkabıda görüldü.