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Trump'ın ilk savunma bakanı Mattis: ABD Başkanı bizi bölmeye çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ilk Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" eleştirdi. Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis, Trump'ın "olgun bir liderlik sergileyemediğini" belirtti. ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler de sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Trump'ın ilk savunma bakanı Mattis: Trump bizi bölmeye çalışıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ilk Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" eleştirdi.
Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis, Trump'ın "olgun bir liderlik sergileyemediğini" belirtti.
The Atlantic için bir makale kaleme alan Mattis, "Donald Trump, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan - çaba gösteriyormuş gibi bile davranmayan - ve hayatımda şahit olduğum ilk başkan. Aksine, bizi bölmeye çalışıyor." yazdı.
ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler de sürüyor.