askerlerle siyah bir protestocu karşı karşıya
Canlı

Trump'ın ilk savunma bakanı Mattis: ABD Başkanı bizi bölmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ilk Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" eleştirdi. Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis, Trump'ın "olgun bir liderlik sergileyemediğini" belirtti. ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler de sürüyor. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Trump'ın ilk savunma bakanı Mattis: Trump bizi bölmeye çalışıyor

    James Mattis ve Donald Trump, Ekim 2018
    Copyright: Reuters
    Image caption: James Mattis ve Donald Trump, Ekim 2018

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kabinesinde ilk Savunma Bakanı olarak görev yapmış olan James Mattis, Trump'ı "ülkeyi bölmeye çalışmak ve gücünü kötüye kullanmakla" eleştirdi.

    Savunma Bakanlığı'ndan 2018 sonunda istifa eden Mattis, Trump'ın "olgun bir liderlik sergileyemediğini" belirtti.

    The Atlantic için bir makale kaleme alan Mattis, "Donald Trump, Amerikan halkını birleştirmeye çalışmayan - çaba gösteriyormuş gibi bile davranmayan - ve hayatımda şahit olduğum ilk başkan. Aksine, bizi bölmeye çalışıyor." yazdı.

    Quote Message: 3 yıldır kasıtlı olarak süren bu bölme çabasının sonuçlarına şahit oluyoruz. Gördüğümüz olaylar 3 yıldır olgun olmayan bir yönetimin varlığının sonucudur". from James Mattis ABD Eski SAvunma Bakanı (2017-2019)
    James MattisABD Eski SAvunma Bakanı (2017-2019)

    ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ardından başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler de sürüyor.

Yukarı dön