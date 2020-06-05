Koronavirüs: Brezilya'da can kaybı İtalya'yı geçti

Reuters Copyright: Reuters Sao Paulo'da açılan yeni mezarlar Image caption: Sao Paulo'da açılan yeni mezarlar

Koronavirüs salgınının etkisini şu an en çok gösterdiği ülkelerde olan Brezilya'da can kaybı 34 binin üzerine çıkarak İtalya'yı geçti.

Brezilya, ABD ve İngiltere'nin ardından en çok ölümün yaşandığı ülke oldu.

Ülke, vaka sayısı bakımındansa dünyada 2. ABD'deki Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Brezilya'da şu ana kadar 614 bin 941 kişide koronavirüs tespit edildi.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro salgının başında Covid-19 riskini küçümsemiş ve hastalığı "hafif bir gribe" benzetmişti.

Bolsonaro, eyalet valilerinin aldığı önlemlere de "ekonomik hasarın daha büyük olacağı" gerekçesiyle hâlâ karşı çıkıyor.

Dünyada vaka sayısı 6 milyon 650 bine yaklaşırken, ABD'de 108 bin 211, İngiltere'de 39 bin 987 kişi hayatını kaybetti.