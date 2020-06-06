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Dünya Sağlık Örgütü: Kamusal alanda maske takın
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maske ile ilgili olan tavsiyesini değiştirerek maskelerin kamusal alanda takılması gerektiğini söyledi. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı sayfamızda.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maske ile ilgili olan tavsiyesini değiştirerek maskelerin kamusal alanda takılması gerektiğini söyledi. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı sayfamızda.
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Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncuların ulusal marş söylenirken dizlerinin üstüne çökerek protesto eyleminde bulunmasına izin verdi
Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncuların ulusal marş söylenirken dizlerinin üstüne çökerek protesto eyleminde bulunmasına izin verdi.
Diz çökme protestosu ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından 2016 yılında ırkçılığı protesto etmek amacıyla yapılmıştı.
NFL o dönemde bu protestoya izin vermemişti.
NFL başkanı Roger Goodell, yaptığı son açıklamada ise o dönemde NFL oyuncularını dinlemeyerek hata yaptıklarını ve onların konuşmasına, barışçıl bir şekilde protesto etmelerine izin vermeleri gerektiğini söyledi.
Diğer yandan bugün Washington DC'de ırkçılık karşıtı büyük bir eylem düzenlenecek.
Dünya Sağlık Örgütü, maske ile llgili tavsiyesini değiştirdi: Kamusal alanda maske takın
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) maske ile ilgili olan tavsiyesini değiştirerek maskelerin kamusal alanda takılması gerektiğini söyledi.
Örgüt daha önce maskeyi sağlıklı kişilerin takması gerekmediğini söylüyordu.
Ancak WHO'dan yapılan son açıklama kamusal alanda maske takılması gerektiği yönünde.
WHO, maskelerin "enfekte maddelerin önünde bir engel olduğuna dair" yeni bilgiler edindiklerini söyledi.
Bazı ülkelerde kamusal alanda maske takmak zorunlu.
WHO'dan Dr. Maria Van Kerkhove, tıbbi maske değil, kumaş maske takılması gerektiğini de ekledi.
WHO, ülkelere vatandaşlarına maske takılması tavsiyesi vermesi gerektiğini de belirtti.