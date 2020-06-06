Dünya Sağlık Örgütü: Kamusal alanda maske takın

Ulusal Amerikan Futbolu Ligi (NFL) oyuncuların ulusal marş söylenirken dizlerinin üstüne çökerek protesto eyleminde bulunmasına izin verdi.

Diz çökme protestosu ünlü Amerikan futbolu oyuncusu Colin Kaepernick tarafından 2016 yılında ırkçılığı protesto etmek amacıyla yapılmıştı.

NFL o dönemde bu protestoya izin vermemişti.

NFL başkanı Roger Goodell, yaptığı son açıklamada ise o dönemde NFL oyuncularını dinlemeyerek hata yaptıklarını ve onların konuşmasına, barışçıl bir şekilde protesto etmelerine izin vermeleri gerektiğini söyledi.

Diğer yandan bugün Washington DC'de ırkçılık karşıtı büyük bir eylem düzenlenecek.