Canlı
WHO: Koronavirüs pandemisi kötüye gidiyor, en büyük tehlike rehavet
Dünya Sağlık Örgütü, Asya ve Avrupa ülkelerinde karantina koşullarının gevşetilmesine karşın koronavirüs salgınının dünya genelinde kötüye gittiği uyarısını yaptı. WHO Genel Sekreteri, "Pandeminin başlamasının üzerinden altı ay geçti. Şu an hiçbir ülke ayağını frenden kaldırmamalı" diye konuştu. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Yeni Zelandalılar karantina tedbirlerinin kalkışını birbirlerine sarılıp selfie çekerek kutladı
Yeni Zelanda’da aktif koronavirüs vakası kalmadığının açıklanmasının ardından ülke bugünden itibaren neredeyse tüm koronavirüs tedbirlerini kaldırdı.
Sosyal mesafe kurallarının de gevşetildiği Yeni Zelanda’da halk birbirine sarılarak ve selfieler çektirerek birbirini tebrik etti.
Artık Yeni Zelanda’da yabancı birisiyle el sıkışıp öpüşmek, sarılmak, konserlerde yan yana durmak serbest.
Kilise ve camilerde toplanmak, spor müsabakalarını tribünlerden seyretmek ve düğün gibi geniş katılımlı davetler vermek de Yeni Zelandalılar için artık mümkün olacak.
WHO: Koronavirüs pandemisi kötüye gidiyor
Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Asya ve Avrupa ülkelerinde karantina koşullarının gevşetilmesine karşın koronavirüs salgınının dünya genelinde kötüye gittiği uyarısını yaptı.
WHO Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Pandeminin başlamasının üzerinden altı ay geçti. Şu an hiçbir ülke ayağını frenden kaldırmamalı” diye konuştu.
Bir basın toplantısı düzeneyen Ghebreyesus, son 10 günün dokuzunda küresel çapta 100 binin üzerinde yeni vaka tespit edildiğini vurguladı. Pazar günü açıklanan yeni vakaların ise yüzde 75’i sadece 10 ülkedendi. Bu ülkelerin önemli kısmı Güney Amerika ve Asya’daydı.
WHO Genel Sekreteri ülkeler için en büyük riskin rehavet haline geldiğini de vurguladı:
“Kaç kişinin virüse maruz kaldığına yönelik yapılan çalışmalar, dünya nüfusunun büyük bölümünün hâlâ virüse yakalanabileceğine işaret ediyor.”