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George Floyd son yolculuğuna uğurlandı
25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı. Ölümü ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileriyle bütün dünyada yankı uyandıran Floyd, Houston Memorial Gardens Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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41 ilin valisi değiştirildi
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile 41 ilin valisi değiştirildi.
Karar ile Muğla Valisi Esengül Civelek, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine getirildi. Yerine Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz atandı.
Görev yeri değiştirilenler arasında Adana, Diyarbakır, Sakarya, Ağrı, Konya, İzmir ve Kocaeli gibi bazı büyükşehirler de var.
Görev yeri değiştirilen valilerin 17'si Mülkiye Başmüfettişliği görevine atanırken, diğerleri ise başka illerde görevlendirildi.
Valiler Kararnamesi: 41 ilin valisi değiştirildi
George Floyd son yolculuğuna uğurlandı
25 Mayıs'ta ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah Amerikalı George Floyd son yolculuğuna uğurlandı.
Ölümü ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protesto gösterileriyle bütün dünyada yankı uyandıran Floyd, Houston Memorial Gardens Mezarlığı'nda annesinin yanına defnedildi.
Floyd’un cenaze törenine binlerce kişi katıldı.
Dört saat süren törende Floyd’un ailesinden çok sayıda kişi ile birçok din adamı ve siyasetçi konuşma yaptı.
Konuşmalarda ırkçılık protesto edildi, adalet çağrısı yapıldı.
Sivil hakları aktivisti Al Sharpton, törende yaptığı konuşmada “Tanrı Floyd’u dünyayı değiştirecek bir hareketin köşe taşı yaptı” dedi.