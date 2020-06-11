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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı. Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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AKP kulislerinde kabine değişikliği için hangi seçenekler konuşuluyor?
Ayşe Sayın
BBC Türkçe, Ankara
Geçen yıl yapılan yerel seçimlerin ardından sık sık gündeme gündem olan kabine revizyonu iddiaları, AKP kulislerinde de son günlerde güçlü olasılık olarak konuşulmaya başlandı. Ankara'dan Ayşe Sayın'ın haberi.Daha fazla bilgi
ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti
Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.
Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı.
ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre ABD'de en çok koronavirüs vakası görülen eyaletler şöyle (Eyaletlerin vakaları duyurma şekli farklılık gösterebiliyor ve New York eyaletinde New York kenti dışındaki vakalar ayrı sayılıyor);
1.New York kenti - 209,716
2.New York eyaleti - 171,789
3.New Jersey - 164,796
4.California - 133,489
5.Illinois - 129,936
6.Massachusetts - 103,889
7.Texas - 77,253
8.Pennsylvania - 76,846
9.Michigan - 64,998
10.Florida - 64,448