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ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ülkede koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı. Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  2. ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu geçti

    ABD'de bir cenaze töreni
    Copyright: Reuters
    Image caption: ABD'de bir cenaze töreni

    Amerikan Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre ABD'de koronavirüs vaka sayısı 2 milyonu aştı.

    Ülkede virüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı da 113 bine yaklaştı.

    ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü'ne göre ABD'de en çok koronavirüs vakası görülen eyaletler şöyle (Eyaletlerin vakaları duyurma şekli farklılık gösterebiliyor ve New York eyaletinde New York kenti dışındaki vakalar ayrı sayılıyor);

    1.New York kenti - 209,716

    2.New York eyaleti - 171,789

    3.New Jersey - 164,796

    4.California - 133,489

    5.Illinois - 129,936

    6.Massachusetts - 103,889

    7.Texas - 77,253

    8.Pennsylvania - 76,846

    9.Michigan - 64,998

    10.Florida - 64,448

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