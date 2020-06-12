Canlı

Gazeteci Müyesser Yıldız tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B. tutuklandı. TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

Got a TV Licence?

You need one to watch live TV on any channel or device, and BBC programmes on iPlayer. It’s the law.

Find out more
I don’t have a TV Licence.

Canlı anlatım

time_stated_uk

  1. Müyesser Yıldız tutuklandı, İsmail Dükel adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

    Müyesser Yıldız
    Copyright: DHA
    Image caption: Müyesser Yıldız

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "Siyasal ve askeri casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alınan OdaTV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ile Astsubay E.B. tutuklandı.

    TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Üç isim de Pazartesi günü gözaltına alınmışlardı.

    Müyesser Yıldız’ın avukatı Erhan Tokatlı, müvekkiline isnat edilen suçlamaya kanıt olarak iki haberin gösterildiğini açıkladı.

    Söz konusu haberler; “Kim bu Hafter'le görüşen Türk komutanlar” ve “Libya'ya hangi komutan gitti... Yerine kim geldi”.

    Avukat Tokatlı, "Soruşturmanın arkasında FETÖ organizasyonu var. Soruşturmanın temel amacı da Müyesser Hanım'ın dijital arşivlerine ulaşılması” dedi.

    Müyesser Yıldız’ın evinde yapılan aramada kendisinin dışında ailesinin de telefon ve bilgisayarlarına el konulduğu bildirilimişti.

Yukarı dön