Londra’da aşırı sağcılar ve ırkçılık karşıtları bugün aynı anda eylem yapacak, polis ‘protesto önlemleri’ aldı

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İngiltere’nin başkenti Londra’da Cumartesi günü Siyahların Hayatı Değerlidir haraketi için yapılacak bir yürüyüşün yanında, aşırı sağcı gruplar da protesto için sokağa çıkıyor.

Londra emniyeti karşıt gruplar arasındaki çatışmayı engellemek için önlemler aldı ve bazı kurallar açıkladı.

Buna göre, yerel saatle 17’de eylemlerin sonlandırılması istendi.

Polis iki grubu ayırmak için bariyerleri kullanacak.

Aşırı sağ gruplar, Başbakanlığın bulunduğu Whitehall Caddesi’nin güneyinde, ırkçılık karşıtı protesto ise caddenin kuzeyinde tutulacak.

Londra polisi, tüm bu önlemleri alırken, göstericileri koronavirüs salgını nedeniyle gösterilere katılmayı bir kez daha düşünme çağrısı yaptı.

Londra Emniyet Müdürü Bas Javid “Sesinizi başka şekilde duyurmaya çalışmanızı ve Londra’ya gelmemenizi istiyoruz” dedi.

Başkentin merkezindeki Winston Churchill, Nelson Mandela ve Mahatma Gandhi gibi tarihi figürlerin heykelleri de koruma altına alındı.