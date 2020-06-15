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İngiltere ve Fransa'da sokağa çıkma kısıtlamaları bugünden itibaren gevşetiliyor
Fransa ve İngiltere'de bugünden itibaren koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor. Fransa'da restoranlar, İngiltere'de mağazalar açılıyor. Gündeme dair gelişmeler canlı anlatım sayfasında.
Canlı anlatım
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Fransa ve İngiltere'de sokağa çıkma kısıtlamaları gevşetiliyor
Fransa ve İngiltere’de bugünden itibaren koronavirüsle mücadele için getirilen sokağa çıkma yasakları gevşetiliyor.
Fransa’da restoranlar ve kafeler açılıyor, diğer Avrupa ülkelerine de seyahate izin veriliyor.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’nın Covid-19’a karşı ‘ilk zaferini’ kazandığını ama virüsün geri dönebileceğini söyledi.
Fransa’nın bazı bölgelerinde oteller ve kafeler bu ay açılmaya başlamıştı, Macron Paris’in de dahil edildiğini duyurdu.
İngiltere’de de bugünden itibaren zaruri görülmeyen mağazalar açık olacak.
Daha önce yalnızca gıda ve ilaç alışverişi yapılan işletmelerin açık kalmasına izin veriliyordu.
İngiltere’de toplu taşımda da maske kullanma zorunluluğu getirildi.
Pekin'de yeni vaka sayıları artıyor
Çin’de hayatın normale döndüğü düşünülürken başkent Pekin’de vaka sayıları son ayın en yüksek seviyelerinde artmaya devam ediyor.
Pekin’de Pazar günü 36 yeni koronavirüs vakası görüldü. Cumartesi de 36 vaka görüldüğü duyurulmuştu.
Pekin’de 20’den fazla mahalleye seyahat kısıtlamaları getirildi.
Çin medyası, pazarda ithal somon balıklarının kesildiği tezgahlarda virüs tespit edildiğini yazdı.