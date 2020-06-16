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Koronavirüs: Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona çıktı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 8 milyona çıktı. ABD, 2 milyondan fazla vaka sayısı ve 100 binden fazla can kaybıyla Covid-19'dan en çok etkilenen ülke konumunda. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
Canlı anlatım
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Vietnam'da 'ücretsiz pirinç ATM'leri'
Vietnamlı bir girişimci, ülke genelinde koronavirüsten etkilenenlere yardım için 'ücretsiz pirinç ATM'leri' kurdu.
İş insanı Hoang Tyan Anh, ATM'leri önce salgın döneminde işlerini kaybedenlerin en çok olduğu Ho Chi Minh'e yerleştirdi.
BBC'ye konuşan Hoang, "Sokağa çıkma yasakları döneminde ülke genelinde işlerini kaybedenlere yardım için 7/24 bedava pirinç dağıtacak makinalar yapmak istedim" dedi.
Pirinç dev ATM cihazlarından dağıtılıyor ve alet içindeki borularla isteyenlere ulaştırılıyor.
ATM yazılı tuşa basınca cep telefonuna bir mesaj gidiyor ve cihaz pirinç dağıtmaya başlıyor.
Dünya genelinde vaka sayısı 8 milyona çıktı, en çok etkilenen ülke ABD
Dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 8 milyona ulaştı.
Covid-19’dan en çok etkilenen ülke, 2 milyondan fazla vaka sayısı ve 100 binden fazla can kaybıyla ABD.
Virüsün coğrafi konumu da değişiyor. Çin’de başlayan ve Asya’da etkili olan virüsün merkezi Avrupa olmuştu. Şimdi ise virüsün yeni merkezinin Latin Amerika olduğu görülüyor.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre Brezilya’da teyitli vaka sayısı 889.000, Peru’de 232.000 ve Şili’de 179.000.
Salgını yeterince önemsememekle eleştirilen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ay başında “ölüm herkesin kaderidir” demişti.
Güney Asya’da da Hindistan’da sokağa çıkma yasakları uygulanmasına rağmen yeni vaka sayılarındaki artış endişeye neden oluyor.
Pakistan’da da bakanların, Temmuz ayı sonuna kadar vaka sayısının 1.2 milyona çıkabileceği uyarısı üzerinde ülkede bölgelere göre sokağa çıkma yasağı uygulanacak.