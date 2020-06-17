Putin'i ziyaret edecekler 'özel dezenfeksiyon tünelinden' geçecek

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in virüsten korunması için özel ‘dezenfeksiyon tüneli’ oluşturuldu.

RIA haber ajansının haberine göre Putin’in Novo-Ogaryovo’daki konutunu Moskova dışından ziyaret edecek herkes bu tünelden geçmek zorunda.

Ajansın haberine göre tüneldeki dezenfektan ince bir sıvı bulutu. Bu bulut tünelden geçenlerin kıyafetlerini ve cildin açıkta kalan yerlerini kaplıyor.

Putin’in sözcüsü Dmistri Peskov da Nisan ayı başında Putin ile görüşecek herkesin test yaptırdığını söylemişti. Reuters haber ajansının haberine göre Peskov da bu açıklamasından bir ay sonra virüs kaptı.

Rusya’da 500.000’den fazla vaka görüldü. Rusya, Brezilya ve ABD’den sonra en yüksek vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda. Rusya bunun sebebinin kitlesel test programı olduğunu söylüyor.