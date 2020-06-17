Canlı
Putin'i ziyaret edecekler 'özel dezenfeksiyon tünelinden' geçecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in virüsten korunması için özel dezenfeksiyon tüneli oluşturuldu. Tünel, içindeki sıvı hava bulutuyla tünelden geçenlerin kıyafetlerini ve açıkta kalan ciltlerini kaplıyor. Uzmanlar ise bunun zarar verebileceği uyarısında bulunuyor. Çin'de de artan vakalar nedeniyle yeni önlemler getirildi. Gelişmeler Canlı Anlatım sayfasında.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Dünya genelindeki dezenfeksiyon tünelleri
Dezenfeksiyon tüneli yeni bir icat değil.
Ama bazı uzmanlar, bu tünellerin virüsün yayılmasını önlemede etkili olmadığını aksine zararı dokunabileceğini söylüyor.
İngiltere merkezli Occupational Medicine adlı dergi “Korneaya doğrudan sprey teması (aerosol) tahrişe ve geri dönülmez zarara neden olabilir. Cildin tahriş olması ve zarar görmesi de yaygın bir durum” uyarısı yaptı.
Dezenfeksiyon tüneli nasıl çalışıyor?
RIA haber ajansı dezenfektan tünelinin nasıl çalıştığına dair Twitter hesabından bir video paylaştı.
Putin’i ziyaret etmek isteyenler önce bu tünelden geçecek:
Putin'e 'dezenfeksiyon tüneli'
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in virüsten korunması için özel ‘dezenfeksiyon tüneli’ oluşturuldu.
RIA haber ajansının haberine göre Putin’in Novo-Ogaryovo’daki konutunu Moskova dışından ziyaret edecek herkes bu tünelden geçmek zorunda.
Ajansın haberine göre tüneldeki dezenfektan ince bir sıvı bulutu. Bu bulut tünelden geçenlerin kıyafetlerini ve cildin açıkta kalan yerlerini kaplıyor.
Putin’in sözcüsü Dmistri Peskov da Nisan ayı başında Putin ile görüşecek herkesin test yaptırdığını söylemişti. Reuters haber ajansının haberine göre Peskov da bu açıklamasından bir ay sonra virüs kaptı.
Rusya’da 500.000’den fazla vaka görüldü. Rusya, Brezilya ve ABD’den sonra en yüksek vaka sayısına sahip üçüncü ülke konumunda. Rusya bunun sebebinin kitlesel test programı olduğunu söylüyor.
Pekin'de vakaların artması üzerine seyahat yasakları getirildi
Çin’in başkenti Pekin’de son bir haftada 137 yeni koronavirüs vakası görülmesi üzerine önlemler artırıldı.
Bir haftadan öne ise Pekin’de 57 gün hiç ülke içinde bulaşan yeni vaka kaydedilmemişti.
Yeni salgının, Şinfandi’de şehrin et ve sebzelerinin %80’inin tedarikinin yapıldığı dev gıda pazarından çıktığına inanılıyor.
Hükümet salgının daha fazla yayılmasını önlemek için harekete geçti. En az 27 mahalle yüksek veya orta derece riskli bölge olarak belirlendi. Bu mahallelerde yaşayanların şehri terk etmeleri yasaklandı.
Düşük riskli bölgelerdekiler şehirden ayrılabilir ancak seyahat izni çıkması için önce Covid-19 testlerinin negatif çıkması gerekiyor.
Bazı uçuşlar iptal edildi ve demiryolu seferleri de en az 9 Temmuz’a kadar azaltıldı.
İlk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitim askıya alındı, spor müsabakaları durduruldu ve yüzme havuzları ile spor salonları kapatıldı.