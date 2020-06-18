Canlı
Türkiye Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissedarı oluyor
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ'nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor. Açıklamada görüşlerine yer verine TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell'in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğini bildirdi. Gelişmeler Canlı Anlatım'da.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu başladı
İstanbul, Ankara ve Bursa'da, açık alanlarda da maske takma zorunluluğu getirildi. Açıklamalar üç ilin valilikleri tarafından yapıldı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu üç il için, Bilim Kurulu'nun maske takma zorunluluğu istediğini açıklamıştı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildiğini Twitter mesajı ile duyurdu.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer alıyor:
"Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması kararı alınmıştır."
DHA'nın haberine göre ise getirilen maske takma zorunluluğa rağmen Perşembe sabahı çok sayıda kişinin kurala uymadığı görüldü.
Türkiye Varlık Fonu, Turkcell’in en büyük hissedarı oluyor
Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor.
Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük ortağı durumuna geliyor.
TVF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Açıklamada görüşlerine yer verine TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell'in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğini bildirdi.
Sönmez, TVF'nin birincil görevinin, Türkiye'nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak olduğunu belirterek, "Türkiye’nin lider dijital operatörü Turkcell'in bu potansiyelini en etkin şekilde ortaya koyması için bu yatırımı yapıyoruz. Yeni dönemde Turkcell’in performans odaklı yapısının ve kurumsal yönetişiminin daha da güçlü hale gelmesi için TVF olarak tüm desteğimizi sunacağız. Ülkemizin geleceği adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
2016 yılında Meclis’te çıkarılan yasayla kurulan ve başkanlığını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü TVF, 100 milyar lirayı aştığı tahmin edilen portföyünde Ziraat Bankası, Halkbank, Borsa İstanbul, THY, BOTAŞ, TPAO, Türk Telekom, Türksat, PTT, Eti Maden, Çaykur gibi varlıkları elinde bulunduruyor.