Türkiye Varlık Fonu Turkcell’in en büyük hissedarı oluyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ’nin yüzde 26,2 oranında hissedarı oluyor.

Türkiye Varlık Fonu’ndan (TVF) yapılan açıklamaya göre Telia Company, LetterOne, Çukurova Holding, Ziraat Bankası ve ilgili taraflar ile imzalanan sözleşmeler ile TVF, Turkcell’in en büyük ortağı durumuna geliyor.

TVF’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Quote Message: TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek." TVF, toplam yüzde 26.2 içerisindeki yüzde 15’lik imtiyazlı hisseleriyle Turkcell Yönetim Kurulu’ndaki dokuz üyeden beşini belirleyebilecek ve şirketin yönetim kontrolüne sahip en büyük hissedarı olacak. Telia, Turkcell’deki yüzde 24.02’lik dolaylı hisselerinin tamamını 530 milyon dolar karşılığında satarak Turkcell’den çıkış yapacak. LetterOne, şirketteki payını toplamda yüzde 24.8’e çıkararak en büyük azınlık hissedar haline gelecek."

Quote Message: Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Yönetim kurulundaki dört üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek." Turkcell Holding ortak girişimi sona erecek, Çukurova Holding ise dolaylı hisselerini satarak Turkcell’den çıkış yapacak. Yönetim kurulundaki dört üye TVF imtiyazı olmaksızın seçebilecek ve bu sayede azınlık hissedarlar daha fazla güç kazanacak. Turkcell’in mevcut temettü politikası sürdürülecek. Turkcell, hem Borsa İstanbul hem de New York borsasında işlem gören tek Türk şirketi olmaya devam edecek."

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Açıklamada görüşlerine yer verine TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Zafer Sönmez, günümüzde giderek artan bağlanabilirlik ve teknoloji talepleriyle birlikte Turkcell'in pandemi sonrası dönemde daha da büyümesinin beklendiğini bildirdi.

Sönmez, TVF'nin birincil görevinin, Türkiye'nin stratejik şirketlerine yatırım yapmak olduğunu belirterek, "Türkiye’nin lider dijital operatörü Turkcell'in bu potansiyelini en etkin şekilde ortaya koyması için bu yatırımı yapıyoruz. Yeni dönemde Turkcell’in performans odaklı yapısının ve kurumsal yönetişiminin daha da güçlü hale gelmesi için TVF olarak tüm desteğimizi sunacağız. Ülkemizin geleceği adına hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2016 yılında Meclis’te çıkarılan yasayla kurulan ve başkanlığını AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkan vekilliğini ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yürüttüğü TVF, 100 milyar lirayı aştığı tahmin edilen portföyünde Ziraat Bankası, Halkbank, Borsa İstanbul, THY, BOTAŞ, TPAO, Türk Telekom, Türksat, PTT, Eti Maden, Çaykur gibi varlıkları elinde bulunduruyor.