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Trump'ın Talsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirus salgını sonrası ilk mitingini Tulsa kentinde yaptı. Mitinge katılım beklenenden az olurken, Trump rakibi Joe Biden için "radikal solun beceriksiz kuklası" dedi.
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Ece Göksedef
BBC Türkçe
Çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla açılan davaların sayısı, 2019 verilerine göre 7 yılda yüzde 29 arttı. Bildirilmeyen çok sayıda vaka olduğu da düşünülüyor. Peki sayılar neden azalmıyor? Devletin hangi adımları atması gerekiyor? İlgili bakanlıklara ve uzmanlara sorduk. Ece Göksedef'in haberi.Daha fazla bilgi
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BBC Türkçe
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Trump'ın Talsa'daki mitingine katılım beklenenden az oldu
ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs salgını sonrası ilk mitingini Tulsa kentinde yaptı. Mitinge katılım beklenenden az oldu.
Yaklaşık 19 bin kişi kapasiteli salonda boş koltuklar dikkat çekti.
Cumhuriyetçi Parti’nin Tulsa’daki bir diğer seçim etkinliği katılımın yetersiz olması nedeniyle ertelendi.
Trump mitingine katılımın beklenenden az olmasından medyayı sorumlu tuttu, salon dışındaki “kötü insanların" destekçilerini korkuttuğunu savundu.
BBC Kuzey Amerika Muhabiri Anthony Zurcher ise Tulsa’daki mitingin Trump’ın umduğu cinsten bir geri dönüş olmadığını söylüyor.
Trump konuşmasında rakibi Joe Biden için "radikal solun beceriksiz kuklası" dedi.
ABD Başkanı ayrıca yetkililere, koronavirüs vakalarının sayısının daha az çıkması için testleri yavaşlatmaları talimatı verdiğini söyledi.
Daha sonra Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise Trump’ın şaka yaptığı belirtildi.