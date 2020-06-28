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YKS'nin ikinci oturumu koronavirüs önlemleri arasında gerçekleştiriliyor
Üniversite sınavının ikinci günü için İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağı saat 18:30'a kadar uygulamada kalacak. Gelişmeleri canlı sayfamızda aktarıyoruz.
Canlı anlatım
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Sınav soru kitapçığının fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan kişi gözaltına alındı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Cumartesi günü yapılan ilk oturumunda soru kitapçığının bazı sayfalarının fotoğrafını çekerek sosyal medyadan paylaşan bir kişi gözaltına alındı.
ÖSYM tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada da "TYT'den sonra sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır." denilmişti.
Sınavda kopya girişiminde bulunduğu tespit edilen bir kişi de Batman'da gözaltına alındı.
YKS'nin ikinci oturumu koronavirüs önlemleri arasında gerçekleştiriliyor
Saat 10:15'te başlayan Alan Yeterlilik Sınavı (AYT), 13:15'e kadar devam edecek.
Günün ikinci yarısında ise yabancı dil sınavı yapılacak.
Maskeli, sosyal mesafe önlemleri arasında sınava giren öğrenciler 180 dakikada 160 soruyu cevaplayacak.
Üniversite sınavının ikinci günü için İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan sokağa çıkma yasağı ise saat 18:30'a kadar uygulamada kalacak.