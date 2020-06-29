Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı

Getty Images Copyright: Getty Images

Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 500 bini aşmış durumda.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD 125 bin 803 ölümle pandemiden en ağır etkilenen ülke konumundayken, 57 binin üzerinde insanın öldüğü Brezilya ikinci sıradaa yer alıyor.

Bu iki ülkeyi sırasıyla İngiltere, İtalya ve İspanya takip ediyor. Küresel ölümlerin yarısından fazlası bu beş ülkede gerçekleşti.

İNTERAKTİF HARİTA: Koronavirüs salgınında Türkiye'de ve dünyada son durum