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Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı
Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 500.000 seviyesini aşmış durumda. Ölümlerin yarısından fazlası beş ülkede gerçekleşti. ABD, Brezilya, İngiltere, İtalya ve İspanya en çok etkilenen ülkeler.
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Çin 400 bin kişiyi yeniden karantinaya aldı
Çin, başkent Pekin’in komşusu olan Hebei bölgesinde koronavirüs vakalarının hızla artışa geçmesi üzerine 400 bin kişinin yaşadığı bölgeye giriş çıkışları yasakladı.
Hebei’de bulunan Anşin kasabasında, sokağa çıkma kısıtlamaları yeniden yürürlüğe girmiş durumda. Her haneden sadece bir kişi, günde bir kez evden dışarı çıkabiliyor.
Yerel idareden yapılan çağrılarda halktan kurallara uymaları ve koronavirüse karşı verilen mücadeleyi desteklemeleri isteniyor.
Dünya genelinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı yarım milyonu aştı
Koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, 500 bini aşmış durumda.
Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre, ABD 125 bin 803 ölümle pandemiden en ağır etkilenen ülke konumundayken, 57 binin üzerinde insanın öldüğü Brezilya ikinci sıradaa yer alıyor.
Bu iki ülkeyi sırasıyla İngiltere, İtalya ve İspanya takip ediyor. Küresel ölümlerin yarısından fazlası bu beş ülkede gerçekleşti.
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