WHO: Koronavirüs salgınında en kötüyü henüz görmedik

Quote Message: Hepimiz pandeminin bitmesini istiyoruz. Hepimiz normal yaşantımıza dönmeyi arzuluyoruz. Ancak acı gerçek şu ki, salgın sona yaklaşmış değil. Bazı ülkeler belli bir ilerleme kaydetti ancak küresel anlamda pandemi hızlanıyor.” from Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO Genel Sekreteri

Hepimiz pandeminin bitmesini istiyoruz. Hepimiz normal yaşantımıza dönmeyi arzuluyoruz. Ancak acı gerçek şu ki, salgın sona yaklaşmış değil. Bazı ülkeler belli bir ilerleme kaydetti ancak küresel anlamda pandemi hızlanıyor.”