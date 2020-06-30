Canlı
WHO: Koronavirüs salgınında en kötüyü henüz görmedik
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 salgınında en kötünün henüz geride kalmadığını ifade etti ve “Hükümetler acilen doğru politikaları devreye sokmazsa çok sayıda insan hayatını kaybedebilir” dedi.
Canlı anlatım
time_stated_uk
WHO: Koronavirüs salgınında en kötüyü henüz görmedik
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 salgınında en kötünün henüz geride kalmadığını ifade etti ve “Hükümetler acilen doğru politikaları devreye sokmazsa çok sayıda insan hayatını kaybedebilir” dedi.
Ghebreyesus’un hükümetlere çağrısı ise dört adımda salgınla mücadele yönünde: ‘Test, takip, izolasyon ve karantina’