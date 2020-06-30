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WHO: Koronavirüs salgınında en kötüyü henüz görmedik

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 salgınında en kötünün henüz geride kalmadığını ifade etti ve “Hükümetler acilen doğru politikaları devreye sokmazsa çok sayıda insan hayatını kaybedebilir” dedi.

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Canlı anlatım

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  1. WHO: Koronavirüs salgınında en kötüyü henüz görmedik

    Tedros Adhanom Ghebreyesus
    Copyright: Getty Images

    Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus, COVID-19 salgınında en kötünün henüz geride kalmadığını ifade etti ve “Hükümetler acilen doğru politikaları devreye sokmazsa çok sayıda insan hayatını kaybedebilir” dedi.

    Ghebreyesus’un hükümetlere çağrısı ise dört adımda salgınla mücadele yönünde: ‘Test, takip, izolasyon ve karantina’

    Quote Message: Hepimiz pandeminin bitmesini istiyoruz. Hepimiz normal yaşantımıza dönmeyi arzuluyoruz. Ancak acı gerçek şu ki, salgın sona yaklaşmış değil. Bazı ülkeler belli bir ilerleme kaydetti ancak küresel anlamda pandemi hızlanıyor.” from Tedros Adhanom Ghebreyesus WHO Genel Sekreteri
    Tedros Adhanom GhebreyesusWHO Genel Sekreteri
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