ABD, küresel Remdesivir stokunun tamamını satın aldı

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Covid-19 hastalarının tedavisinde olumlu sonuç veren Remdesivir ilacının gelecek üç aylık küresel stoku ABD tarafından satın alındı.

Avrupa ve İngiltere’deki sağlık yetkilileri, ABD’nin bu tutumunun tehlikeli olduğunu ifade ediyor.

Guardian gazetesine konuşan Liverpool Üniversitesi’nden Andrew Hill, “Remdesivir stoklarının tamamını aldılar. Yani Avrupa’nın ilaca erişimi artık kalmadı” dedi.

Beş gün önce Avrupa İlaç Kurumu, Remdesivir’in Cvovid-19 tedavisinde kullanılmasını önermişti. Kurum ilk kez Covid-19 tedavisi için bir ilacı öneriyordu.

Türkiye de Remdesivir’i koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanmayı düşünüyordu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mayıs ayında yaptığı bir açıklamada “Remdesivir önümüzdeki günlerde kullanmayı planladığımız bir ilaç. Antiviral bir ilaç” demişti.