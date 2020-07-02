WHO: Koronavirüsle mücadelede Ortadoğu kritik eşikte

Quote Message: Ortadoğu’daki ölümlerin %87’si sadece beş ülkede. Bu ülkeler İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Suriye ve Yemen’de takip ve test imkânları sınırlı olduğu için daha az vaka bildiriliyor. Sağlık sistemlerimiz büyük baskı altında. Sağlık çalışanlarımız tükendi. Bölgemizde çok sayıda insan hâlâ risk altında.”

Ortadoğu’daki ölümlerin %87’si sadece beş ülkede. Bu ülkeler İran, Irak, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan. Suriye ve Yemen’de takip ve test imkânları sınırlı olduğu için daha az vaka bildiriliyor. Sağlık sistemlerimiz büyük baskı altında. Sağlık çalışanlarımız tükendi. Bölgemizde çok sayıda insan hâlâ risk altında.”