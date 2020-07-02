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WHO: Koronavirüsle mücadelede Ortadoğu kritik eşikte
Dünya Sağlık Örgütü normalleşme sürecine giren ve sınırlarını açan Ortadoğu ülkelerinin koronavirüsle mücadelede kritik bir eşiğe geldiğini söyledi. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Danıştay'daki duruşma sona erdi, Ayasofya kararı 15 gün içinde yazılı olarak açıklanacak
Danıştay'daki Ayasofya duruşması sona erdi. Kararın 15 gün içinde yazılı olarak açıklanacağı bildirildi.
Danıştay 10. Dairesi'ndeki duruşmaya, taraf olarak Vakıflar Tarihi Eserler Çevreye Hizmet Derneği ile Cumhurbaşkanlığı avukatları katıldı.
Dernek, Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 1934'te alınan Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle 2016'da Danıştay'a dava açmıştı.
Davada, Vakıflar Tarihi Eserler Çevreye Hizmet Derneği, bakanlar kurulu kararının iptalini savunurken, Cumhurbaşkanlığı avukatları takdiri mahkemeye bıraktı.
1934 yılındaki protokolün iptali yönünde bir karar çıkarsa, Ayasofya’nın yeniden cami yapılmasının da önü açılacak.
Danıştay Savcısı ise davanın reddedilmesini, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Ayasofya'nın ibade açılabileceğini ifade etti.
Ayasofya: Danıştay'daki dava hakkında neler biliniyor?
Ayasofya neden önemli ve tartışma yaratıyor?
Ayasofya: Gündemden düşmeyen kilise, cami, müze
Ayasofya: Danıştay'daki dava hakkında neler biliniyor, çıkacak karar neden önemli?
Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesiyle ilgili 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10'uncu Dairesi'nde açılan davanın duruşması bugün yapıldı. Erdoğan, Danıştay'dan çıkacak karara göre, Ayasofya'nın Müslümanlar için ibadete açılabileceğini söylemişti.Daha fazla bilgi
2 Temmuz Sivas katliamının 27. yılı
2 Temmuz 1993'te Sivas'ta Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler her yıl 2 Temmuz'da olduğu gibi bugün de anılıyor.
Sosyal medya kullanıcıları bugün için mesajlarını #unutMADIMAKlımda #MadımakKatliamı #Sivaskatliamı #2Temmuz1993 etiketleri ile paylaşıyor.
2 Temmuz 1993'te Pir Sultan Abdal Şenliklerine katılmak için Sivas'a giden aydın ve sanatçılardan 33'ü ile iki otel görevlisi otelin yakılması sonucu hayatını kaybetti. Olaylarda iki gösterici de öldü.
WHO: Ortadoğu kritik eşikte
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) normalleşme sürecine giren ve sınırlarını açan Ortadoğu ülkelerinin koronavirüsle mücadelede kritik bir eşiğe geldiğini söyledi.
WHO Doğu Akdeniz Bölgesi Direktörü Ahmed El Mandhari, sadece Haziran ayında görülen yeni vaka sayısının önceki dört ayın toplamından fazla olduğuna işaret etti: