Cemal Kaşıkçı cinayeti davası İstanbul’da başlıyor

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2018 yılında Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili dava süreci bugün TSİ 10.00’da başlıyor.

20 sanığın gıyaben yargılanacağı davada, Suudi Arabistan istihbaratından üst düzey yetkilier ‘canavarca hisle adam öldürmekle’ suçlanıyor.

Bugün İstanbul’da görülecek olan duruşmayı takip edenler arasında Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz ile Birleşmiş Milletler Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard da olacak.

Duruşma öncesinde Reuters haber ajansına konuşan Hatice Cengiz, “Cemal’in öldürülmesi emrini kimin verdiğini, cinayette kimlerin rol oynadığını, cesedinin nerede olduğunu öğrenmek istiyorum” dedi.

Hatice Cengiz ve Agnes Callamard, Suudi Arabistan hükümetine yönelik yaptırım çağrılarını da yineledi.