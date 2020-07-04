Trump: Yeni aşırı sol faşizm okullarımızdan haber merkezlerimize kadar yayıldı

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ABD Başkanı Donald Trump, Rushmore Dağı’nda yaptığı konuşmada ABD’de “yeni aşırı sol faşizmin” yayıldığını söyledi.

“Okullarımızdan haber merkezlerimize, hatta şirket yönetimlerine kadar pek çok yerde, tam itaat isteyen yeni bir aşırı sol faşizm var. Onun diliyle konuşmazsanız, ritüellerini yerine getirmezseniz, öğretilerini tekrarlamazsanız sansüre uğrar, dışlanır, cezalandırılırsınız” diyen Trump, ABD halkının özgürlüklerinin saldırı altında olduğunu savundu.

Trump, “Solcu kültürel devrimin amacı Amerikan devrimini yıkmak” ifadelerini kullandı.

Son dönemde ırkçılığa karşı protesto amacıyla müsabakalar öncesinde diz çöken sporculara gönderme yapan Trump, “Biz dik dururuz ve yalnızca ulu Tanrı’nın karşısında diz çökeriz” diye konuştu.

Trump’ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kapsamında yaptığı konuşma ve ardından gerçekleşen kutlamalara bu etkinliğe güçlü itirazlar vardı.

Çevreciler, buradaki doğal hayatın havai fişekler sebebiyle zarar göreceğini savunarak karşı çıktı.

Yerel Amerikalı gruplar da Sioux kabilesi için kutsal olan bölgede inşa edilen bu anıtları ziyaret edeceği için Trump'ı protesto gösterileri planladı.

Protesto için bir yolu trafiğe kapatan yerli gruptan 15 kişi gözaltına alındı.