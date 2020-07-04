Canlı
Trump: Yeni aşırı sol faşizm okullarımızdan haber merkezlerimize kadar yayıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Rushmore Dağı'nda yaptığı konuşmada ABD'de "yeni aşırı sol faşizmin" yayıldığını söyledi. Türkiye'den ve dünyadan günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
İçişleri Bakanlığı: Lunaparklar 6 Temmuz’dan itibaren açılabilecek
İçişleri Bakanlığı, il valiliklerine gönderdiği genelgeyle lunaparkların ve tematik parkların 6 Temmuz’dan itibaren açılabileceğini belirtti.
Açılmak isteyen tesislerin ilan edilen önlemlere uyması gerekecek.
Anadolu Ajansı’na göre önlemlerden bazıları şöyle:
Londra’da yasa dışı müzik etkinliğini dağıtmak isteyen yedi polis yaralandı
İngiltere’nin başkenti Londra’da, koronavirüs önlemleri kapsamında yasaklanan türden bir müzik etkinliğini dağıtmak isteyen polislerden yedisi, üzerlerine fırlatılan maddeler nedeniyle yaralandı.
Cuma akşamı gerçekleşen olayda, bir toplu konuttaki etkinliği dağıtmak için daha fazla polis olay yerine gönderildi.
Son iki haftada Londra’da çok sayıda benzer olay yaşandı.
24 Haziran’da Londra’nın güneyindeki Brixton mahallesinde bir partiyi dağıtmak isteyen polislerden yirmisi yaralanmıştı.
Trump: Yeni aşırı sol faşizm okullarımızdan haber merkezlerimize kadar yayıldı
ABD Başkanı Donald Trump, Rushmore Dağı’nda yaptığı konuşmada ABD’de “yeni aşırı sol faşizmin” yayıldığını söyledi.
“Okullarımızdan haber merkezlerimize, hatta şirket yönetimlerine kadar pek çok yerde, tam itaat isteyen yeni bir aşırı sol faşizm var. Onun diliyle konuşmazsanız, ritüellerini yerine getirmezseniz, öğretilerini tekrarlamazsanız sansüre uğrar, dışlanır, cezalandırılırsınız” diyen Trump, ABD halkının özgürlüklerinin saldırı altında olduğunu savundu.
Trump, “Solcu kültürel devrimin amacı Amerikan devrimini yıkmak” ifadelerini kullandı.
Son dönemde ırkçılığa karşı protesto amacıyla müsabakalar öncesinde diz çöken sporculara gönderme yapan Trump, “Biz dik dururuz ve yalnızca ulu Tanrı’nın karşısında diz çökeriz” diye konuştu.
Trump’ın 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kapsamında yaptığı konuşma ve ardından gerçekleşen kutlamalara bu etkinliğe güçlü itirazlar vardı.
Çevreciler, buradaki doğal hayatın havai fişekler sebebiyle zarar göreceğini savunarak karşı çıktı.
Yerel Amerikalı gruplar da Sioux kabilesi için kutsal olan bölgede inşa edilen bu anıtları ziyaret edeceği için Trump'ı protesto gösterileri planladı.
Protesto için bir yolu trafiğe kapatan yerli gruptan 15 kişi gözaltına alındı.