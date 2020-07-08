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ABD’de koronavirüs vakaları 3 milyonu aştı
Dünyada en çok koronavirüs vakasının ve ölümünün görüldüğü ABD’de vaka sayısı 3 milyonu aştı. Salı günü ülke genelinde 45 bin 500 yeni vaka tespit edildi. Hem California hem de Texas’ta bir günde bildirilen vaka sayısı 10 binin üzerindeydi. Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Dünya Sağlık Örgütü: ABD'nin çekilmesi dünyanın ihtiyacı olan şey değil
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 salgını özel temsilcisi Dr. David Nabarro, ABD Başkanı Donald Trump'ın örgütten çekilme kararı için "gerçekten üzücü" dedi:
"Dünya çok büyük ölçekte bir sağlık kriziyle karşı karşıya, son altı ay korkunç şekilde kötü geçti ve korkarım önümüzdeki 6 ay çok daha kötü olacak.
"Daha bu virüs hakkında ve bununla nasıl mücadele edeceğimiz hakkında bilmemiz gereken çok şey var. Bu süreçte WHO'nun bütçesi açısından en önemli ülkenin çekilme kararı alması çok talihsiz."
BBC Radio 4 yayınında soruları yanıtlayan Nabarro, Amerikan halkının çoğunluğunun da global müadelede rol oynamak istediğinden emin olduğunu söyledi:
"Tüm dünya liderleri, tüm dünya ulusları virüsle mücadele etmek için birlikte çalışmalı. ABD'nin çekilmesi, dünyanın ihtiyacı olan şey değil."
WHO'nun yılın baında Tayvan'dan gelen koronavirüs uyarılarını dikkate almamayı seçtiği iddialarını da reddeden Nabarro, "Tayvan halkı ve kurumlarıyla WHO arasındaki iletişim hiçbir şekilde etkilenmedi. WHO çalışanları oturup favori ülkelerini seçmiyorlar. Sorunlar ortaya çıktığında yapabilecekleri en iyi şekilde bununla mücadele ediyorlar." dedi.
ABD’de koronavirüs vakaları 3 milyonu aştı
Dünyada en çok koronavirüs vakasının ve ölümünün görüldüğü ABD’de vaka sayısı 3 milyonu aştı. Salı günü ülke genelinde 45 bin 500 yeni vaka tespit edildi. Hem California hem de Texas’ta bir günde bildirilen vaka sayısı 10 binin üzerindeydi.
California ve Texas’ın yanı sıra Florida, Nevada, Alaska ve Hawaii ABD’deki salgının hızla yayıldığı eyaletler.
Bazı eyaletler karantina koşullarını gevşetme planlarını askıya almış durumda.
ABD Başkanı Donald Trum ise “Salgınla mücadele konusunda iyi bir noktada olduğumuzu düşünüyorum” dedi.