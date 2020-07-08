ABD’de koronavirüs vakaları 3 milyonu aştı

Reuters Copyright: Reuters Dr. David Nabarro Image caption: Dr. David Nabarro

Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) Covid-19 salgını özel temsilcisi Dr. David Nabarro, ABD Başkanı Donald Trump'ın örgütten çekilme kararı için "gerçekten üzücü" dedi:

"Dünya çok büyük ölçekte bir sağlık kriziyle karşı karşıya, son altı ay korkunç şekilde kötü geçti ve korkarım önümüzdeki 6 ay çok daha kötü olacak.

"Daha bu virüs hakkında ve bununla nasıl mücadele edeceğimiz hakkında bilmemiz gereken çok şey var. Bu süreçte WHO'nun bütçesi açısından en önemli ülkenin çekilme kararı alması çok talihsiz."

BBC Radio 4 yayınında soruları yanıtlayan Nabarro, Amerikan halkının çoğunluğunun da global müadelede rol oynamak istediğinden emin olduğunu söyledi:

"Tüm dünya liderleri, tüm dünya ulusları virüsle mücadele etmek için birlikte çalışmalı. ABD'nin çekilmesi, dünyanın ihtiyacı olan şey değil."

WHO'nun yılın baında Tayvan'dan gelen koronavirüs uyarılarını dikkate almamayı seçtiği iddialarını da reddeden Nabarro, "Tayvan halkı ve kurumlarıyla WHO arasındaki iletişim hiçbir şekilde etkilenmedi. WHO çalışanları oturup favori ülkelerini seçmiyorlar. Sorunlar ortaya çıktığında yapabilecekleri en iyi şekilde bununla mücadele ediyorlar." dedi.