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Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı
Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre küresel koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı, can kaybı da 548 bini geçti. ABD'deki vakalar da 3 milyonu buldu. Diğer yandan yardım kuruluşu Oxfam, 'Açlık Virüsü' adlı raporunda, pandemi öncesine göre açlıktan ölenlerin sayısının artabileceği uyarısında bulunuyor. Türkiye ve dünyadaki gelişmeler Canlı Anlatım'da.
Canlı anlatım
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Gazeteciler, basın toplantısında maskesini çıkaran Bolsonaro'ya dava açıyor
Brezilya Gazeteciler Birliği, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklarken iyi olduğunu göstermek için muhabirlerin önünde maskesini çıkaran Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya dava açacağını açıkladı.Daha fazla bilgi
Japonya'dan lunaparka gidenlere mesaj: 'Çığlığınızı içinizden atın'
Japonya'da koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla lunaparklardaki dönme dolaplar ve trenlere binenlere "Çığlık atmayın" uyarısı yapıldı.
Tokyo'da yeni önlemlerle 1 Haziran'da açılan Fuji-Q Highland adlı lunaparkta eğlence sessiz yapılacak.
Lunaparkı ziyaret edenlere bağırmamaları ve çığlık atmamaları tavsiye ediliyor.
Bazı müşteriler, dönme dolaplarda ve trenlerde çığlık atmamanın mümkün olmadığını söylüyor, özellikle de yaklaşık iki kilometrelik Fujiyama treninde. Tren saatte 130km hıza ulaşıyor ve bir aşamasında 70 metre birden iniyor.
Park resmi YouTube sayfasından nasıl sessiz eğlenilebileceğini ve sessizce trene binilebileceğini gösteren bir video yayınlamıştı.
Tren 1996 yılında açıldığında dünyanın en hızlı ve en yüksek treniydi.
Fujiyama'nın iki yönetici, uygulamaya karşı çıkanlar için lunaparkta yayınladıkları video mesajda "Çığlığınızı içinizden atın" dedi.
Japonya'da futbol maçlarına da sınırlı sayıda seyirdi alınıyor ve takımlarını tezahürat yapmadan, alkışlamadan ve kaşkollarını sallamadan desteklemeleri isteniyor.
Küresel koronavirüs vakaları 12 milyonu aştı, Melbourne'da 6 haftalık karantina başladı
Johns Hopkins Üniveresitesi’nin Perşembe günkü verilerine göre küresel koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu geçip, 12.007.327 oldu.
Toplam küresel can kaybı da 548.799.
ABD’deki vaka sayısı da 3 milyonu aştı.
Avustralya’nın Melbourne şehri de altı haftalık karantina sürecinde.
Yaklaşık 5 milyon kişinin bazı elzem gerekçeler dışında evlerinden çıkması yasak.
Polis, şehrin çevrelerine kontrol noktaları kurulduğunu belirtip şehri ‘çelikten halkaya aldıklarını’ söyledi.
Karantina Çarşamba gece yarısı başladı. Önceden duyurulan karantina uygulaması başlamadan süpermarketler ‘panik alışverişi’ önlemek için bazı ürünlerin satışına kota koydu.
Oxfam: Koronavirüs nedeniyle açlıktan ölenlerin sayısı artabilir
Yardım kuruluşu Oxfam, koronavirüs bağlantılı açlığın hastalığın kendisinden daha çok ölüme neden olabileceği uyarısında bulundu.
‘Açlık Virüsü’ (The Hunger Virus) adlı rapora göre bu yıl, ekonomik ve toplumsal sıkıntılar nedeniyle yaklaşık 122 milyon kişi açlık sınırında olabilir.
Kitlesel işsizlik, gıda üretiminin ve tedarikinin aksaması ve yardımların azalmasının bunda büyük rol oynadığı ifade ediliyor.
Oxfam, virüsün dünya geneline yayıldığı Nisan 2020’ye kadar açlık nedeniyle yaşanan günlük ölümlerin pandemi sonrası günde 2000 artış gösterebileceğini söylüyor.
Raporda, aralarında Coca Cola, Unilever ve Nestle’nin de bulunduğu dünyanın en büyük gıda ve içecek şirketlerinin artan açlığa karşı yaklaşık 18 milyar dolar bütçe sağladıkları belirtiliyor.
Şirketlerin yaptığı bu ödeme, BM’nin Covid-19 bağlantılı açlığa karşı yaptığı yardım çağrısının 10 katına denk geliyor.