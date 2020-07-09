FUJIYAMA Q-HIGHLANDER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ Copyright: FUJIYAMA Q-HIGHLANDER EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Japonya'da koronavirüsün yayılmasını önleme amacıyla lunaparklardaki dönme dolaplar ve trenlere binenlere "Çığlık atmayın" uyarısı yapıldı.

Tokyo'da yeni önlemlerle 1 Haziran'da açılan Fuji-Q Highland adlı lunaparkta eğlence sessiz yapılacak.

Lunaparkı ziyaret edenlere bağırmamaları ve çığlık atmamaları tavsiye ediliyor.

Bazı müşteriler, dönme dolaplarda ve trenlerde çığlık atmamanın mümkün olmadığını söylüyor, özellikle de yaklaşık iki kilometrelik Fujiyama treninde. Tren saatte 130km hıza ulaşıyor ve bir aşamasında 70 metre birden iniyor.

Park resmi YouTube sayfasından nasıl sessiz eğlenilebileceğini ve sessizce trene binilebileceğini gösteren bir video yayınlamıştı.

Tren 1996 yılında açıldığında dünyanın en hızlı ve en yüksek treniydi.

Fujiyama'nın iki yönetici, uygulamaya karşı çıkanlar için lunaparkta yayınladıkları video mesajda "Çığlığınızı içinizden atın" dedi.

Japonya'da futbol maçlarına da sınırlı sayıda seyirdi alınıyor ve takımlarını tezahürat yapmadan, alkışlamadan ve kaşkollarını sallamadan desteklemeleri isteniyor.