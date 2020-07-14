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Adalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybetti.Ağaoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Adalet Ağaoğlu'nun ardından sosyal medyada taziye mesajları

    Yazar Adalet Ağaoğlu’nun hayatını kaybetmesinin ardından, belediyelerin hesaplarından milletvekillerine kadar çok sayıda sosyal medya kullanıcısı taziye mesajı paylaştı.

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  2. Son dakikaAdalet Ağaoğlu 91 yaşında hayatını kaybetti

    Adalet Ağaoğlu
    Copyright: BBC

    Türk edebiyatının önemli isimlerinden Adalet Ağaoğlu'nun 91 yaşında hayatını kaybetti.Ağaoğlu bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu.

    Geçen yıl Sabah gazetesine bir röportaj veren Adalet Ağaoğlu, eşinin ölümünden sonra kendisini yarım hissettiğini söyleyen Adalet Ağaoğlu, “Bu kadar uzun yaşamayı hiç istemezdim, kendimden sıkıldım” demişti.

    Ağaoğlu 1993'te BBC Türkçe'nin radyo programına katılmış, yaşamını, eserlerini ve o yılların Türkiye'sini anlatmıştı. Söyleşi, 2015 yılında BBC Türkçe'nin Arşiv Odası programında da yayınlanmıştı.

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  3. ABD’de karantina koşulları geri dönüyor

    ABD
    Copyright: Getty Images

    Koronavirüs vakalarının hızla artmaya başladığı California eyaletinde sıkı karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe sokuldu.

    Eyalette koronavirüs vakaları son iki hafta içerisinde yüzde 20 artınca, California Valisi Gavin Newsom, tüm barlara kepenk indirmeleri yönünde talimat verdi.

    Eyalette alışveriş merkezleri, restoranlar ve sinemalar da artan vakalar nedeniyle bir kez daha süresiz olarak kapatıldı.

    Nisan ayında ABD’deki koronavirüs salgınının merkezinde olan ancak daha sonra salgını kontrol altına almayı başaran New York’ta ise dört ay aradan sonra ilk kez 24 saat içerisinde hiç Covid-19 kaynaklı ölüm yaşanmadı.

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