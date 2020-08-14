Erdoğan'dan İsrail - BAE anlaşmasına tepki: 'Abu Dhabi ile ilişkileri askıya alabiliriz'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi mutabakatına tepki göstererek "Filistin'e dair atılan adım yenilir yutulur bir gelişme değil" diye konuştu. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda aktardık.
Canlı anlatım
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Koronavirüs: İngiltere önlemleri hafifletiyor, cezalarsa artıyor
İngiltere, Ağustos ayı başında uygulamaya koymayı planladığı önlemleri gevşetme planını bugün uygulamaya başlıyor. Planla daha çok kişinin işlerine geri dönmesi amaçlanırken, bireysel olarak uyulması gereken kurallara yönelik cezalar artırılıyor. Fransa ve Hollanda'da dönenler de kendilerini 14 gün sosyal olarak izole etmek zorunda olacak.Daha fazla bilgi
Yunanistan ve ABD, Doğu Akdeniz'de "acilen tansiyonu azaltmayı" görüştü
Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasındaki gerilim tırmanırken, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Doğu Akdeniz'de acilen tansiyonun azaltılması konusunda" Viyana'da görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise öncesinde, İsviçre'nin arabuluculuk teklifinde bulunduğunu ve teklifi prensipte kabul ettiklerini söyledi.Daha fazla bilgi
Duygu Delen'in şüpheli ölümü üzerine gözaltına alınan Mehmet Kaplan tutuklandı
Gaziantep'de kendisini ziyarete gelen Duygu Delen'in 4'üncü kattaki evin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitirmesinin ardından gözaltına alınan Mehmet Kaplan tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın "çocuğun cinsel istismarı ve kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.
DHA'ya göre Kaplan, poliste verdiği ilk ifadesinde, olay anını görmediğini söyledi.
14 Ağustos koronavirüs tablosu: 22 can kaybı, 1226 yeni vaka
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında son 24 saate dair sayıları açıkladı.
Bugün 22 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 5 bin 934'e yükseldi.
Bakan Koca bugün en yüksek test sayısına ulaşıldığını da belirtti.
Kim Jong-un Covid-19 endişesiyle sele karşı yardım tekliflerini reddetti
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sel felaketiyle boğuşan ülkeye uluslararası yardım tekliflerini, Covid-19’u yayabileceği gerekçesiyle reddetti.
Kuzey Kore resmi haber ajansına göre Kim, Perşembe günü iktidar partisinin yönetim kurulu toplantısında, seller nedeniyle evlerini kaybeden ailelerin “acısını paylaştığını” söyledi.
Ancak Kim, “Virüsün dünya çapında yayılımının daha kötü bir hal alması bizim dışarıdan yardım almamamızı, tam tersi sınırlarımızı daha da sıkı kontrol etmemizi ve salgına karşı sıkı çalışmalar yürütmemizi gerekli kılıyor” dedi.
Ülkede son haftalarda meydana gelen seller 20 kişinin ölümüne, 16 binden fazla evin yıkımına neden oldu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: BAE’nin İsrail’le yaptığı sözde anlaşma, Türkiye için yok hükmündedir
Savunma Bakanı Akar: Gemilerimize yapılacak herhangi bir müdahale karşılıksız kalmadı, kalmayacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden gemilerin de bulunduğu Doğu Akdeniz ve Ege'de görevli askerlerle video konferans yoluyla görüştü.
Bakan Akar şöyle konuştu:
Avrupa Komisyonu, İngiliz ilaç devi AstraZeneca ile 400 milyon doz aşı sözleşmesi yaptı
Avrupa Komisyonu, İngiliz ilaç devi AstraZeneca ile 400 milyon doz aşı için sözleşme yaptığını açıkladı.
Anlaşma kapsamında AB, 300 milyon doz aşı alacak, 100 milyon doz için de opsiyona sahip olacak.
Komisyon, AstraZeneca’nın aşısının bilimsel olarak güvenilir bir yaklaşımla hazırlanmakta olduğunu, hızla, ucuz ve kitlesel bir şekilde üretilebileceğini belirtti.
Sözleşmenin detayları açıklanmadı.
Bilimsel dergi Lancet’e yazan Türk Toraks Derneği üyeleri: Sağlık Bakanlığı Covid-19 araştırmalarını izne bağlayarak Anayasa’yı ihlal ediyor
Altı araştırmacı, Türk Toraks Derneği adına bilimsel dergi Lancet’e Türkiye’nin koronavirüs politikaları üzerine bir yazı yazdı.
Hasan Bayram, Nurdan Köktürk, Osman Elbek, Oğuz Kılınç, Abdullah Sayıner ve Elif Dağlı imzalı makalede Sağlık Bakanlığı’nın Covid-19 araştırmalarını izne bağlayarak Anayasa’yı ihlal ettiği belirtildi.
Anayasa’nın 27. maddesinde “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir” ifadeleri yer alıyor.
Derneğin yürütmek istedikleri kapsamlı bir araştırmaya izin alamadığı aktarıldı.
Türkiye’nin yalnızca PCR testi pozitif çıkan kişilerin ölümlerini koronavirüs ölümü olarak kayda geçirdiğini ve bunun Dünya Sağlık Örgütü tavsiyelerine aykırı olduğunu belirten uzmanlar, bu yüzden Türkiye’de açıklanandan daha fazla koronavirüs ölümü gerçekleştiğini söyledi.
Makalede pandeminin başlangıcında Sağlık Bakanlığı’nın araştırmaları fonlaması övülürken, ilerleyen süreçte Bakanlık’ın veri paylaşmaması, işbirliği ve şeffaflıktan uzak olması eleştirildi.
Avusturya Dışişleri Bakanı Schallenber’den Doğu Akdeniz açıklaması: AB Türkiye ile ilişkilerini gözden geçirmeli
Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenber, Avrupa Birliği’nin Türkiye ile ilişkileri gözden geçirmesi gerektiğini söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Viyana ziyareti sırasında düzenledikleri ortak basın açıklamasında konuşan Schallenber, Doğu Akdeniz’deki gerginlik hakkında “Avusturya bu tehlikeli durum nedeniyle çok endişeli. Bu gerilimin artma riski var” dedi.
Schallenberg “Doğu Akdeniz’de bazı ülkelerin attığı adımlar, AB’nin Türkiye ile ilişkisini gözden geçirmesine yol açmalı” diye konuştu.
Berlin merkezinde gençlerin büyük gruplar halinde içmesinin önüne geçmek için akşam alkol satışının kısıtlanması gündemde
Koronavirüs vakalarının artmaya başladığı Almanya’nın başkenti Berlin’de yetkililer, gençlerin akşamları büyük gruplar halinde içki içerek sosyalleşmesinin önüne geçmek adına, akşamları alkol satışının kısıtlanması fikrini tartışıyor.
Guardian’dan Philip Oltermann’ın haberine göre Hamburg kenti Temmuz başından beri benzer bir önlemi başarıyla uyguluyor.
Hamburg’da hafta sonları 20.00’den sabah 06.00’ya kadar restoran, bar veya tekellerde paket servis alkol satışı yapılmıyor.
Berlin’deki yerel yöneticiler de Hamburg’u örnek almayı düşünüyor.
Berlin Sağlık Senatörü Dilek Kalaycı, bugün yaptığı açıklamada ilçe yöneticilerine bu konuda bir fizibilite çalışması yapılmasını söylediğini duyurdu.
Hindistan’da günlük vaka sayısı üç gündür 60 binin üzerinde, Keşmir’de bir cezaevinde salgın çıktı
Hindistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte tespit edilen koronavirüs vakalarının sayısının 60 binin üzerinde olduğunu açıkladı.
ABD ve Brezilya’dan sonra dünyada en fazla vaka görülen ülkede günlük yeni vaka sayıları üç gündür 60 binin üzerinde.
Reuters, Hindistan’daki vaka sayısının 2,4 milyona ulaştığını belirtiyor.
Hindistan idaresindeki Keşmir’in Srinagar kentinin en büyük cezaevinde de bir salgın yaşanıyor.
Test edilen 408 tutukludan 102’sinde koronavirüse rastlandı.
Cezaevi idaresi bazı tutukluların başka cezaevine aktarılması ve yeni gelen kişilerin iki hafta boyunca karantinaya alınması gibi önlemler de açıkladı.
Ülkede bugüne kadar 48 bin koronavirüsle ilişkili ölüm kayıtlara geçti.
İngiltere'den Fransa'ya yeniden karantina uygulaması
Covid vakalarının yükseliş gösterdiği gerekçesiyle İngiltere'ye gelişte yeniden 2 hafta karantina koşulu konan ülkelere Hollanda'dan sonra Fransa'da eklendi. Karara tepki gösteren Fransa, mukabil önlemler alabileceğini bildirdi.Daha fazla bilgi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Fransa’ya: Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri hakkında "Fransa'nın özellikle gerginliği artıracak adımlardan kaçınması lazım. Böyle kabadayılıkla bir yere varamazlar. Bu tür adımların da Türkiye üzerinde bir etkisinin olmayacağını söylemek isterim” ifadelerini kullandı.
İsviçre'ye yaptığı resmi ziyaret sırasında mevkidaşı Ignazio Cassis ile düzenlediği basın toplantısında konuşan Çavuşoğlu Yunanistan ile yaşanan gerilim için ise “Bu noktada suçlanacak bir ülke varsa o da Yunanistan'dır” dedi ve ekledi:
“Yunanistan'ın aklıselim davranması lazım. Oruç Reis gemimizi taciz etme gibi girişimlerde bulunmasın. Karşılığını alır.”
İspanya’dan yeni koronavirüs önlemleri: Tüm gece kulüpleri kapatılacak, bazı açık hava mekanlarda sigara yasaklanacak
İspanya Sağlık Bakanı Salvador Illa, İspanya’daki tüm bölgesel yönetimlerin gece kulüplerini kapatma ve sosyal mesafe uygulamanın mümkün olmadığı açık hava mekanlarında sigara içmeyi yasaklamaya karar verdiğini açıkladı.
Son dönemde koronavirüs vakalarının arttığı ülkede hükümet, bazı önlemleri geri getirerek artışı dizginlemek istiyor.
Bakan Illa 10’dan fazla kişinin bir araya gelmemesini tavsiye etti ve gençlere “İçki içmek için dışarda bir araya gelmeyin” dedi.
Dün açıklanan son verilere göre ülkede koronavirüs tespit edilen kişilerin sayısı 337 bini, ölenlerin sayısı ise 28 bini aştı.
Economist: Türkiye demokrasisinin felce uğramasında Erdoğan kadar Fethullah Gülen de sorumlu
İngiliz Economist dergisinin Charlemagne köşesinde 'Türkiye'deki demokrasini geriye gitmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kadar, Erdoğan'la geçmişte ortak hareket eden Fethullah Gülen Hareketi'nin de sorumlu olduğu' yorumu yapılıyor.Daha fazla bilgi
AYM: OHAL KHK’sı ile işten çıkarılanlar işe iade davası açabilir
Anayasa Mahkemesi, olağanüstü hal döneminde yayımlanan kanun hükmünde kararnamelerle işten çıkarılanların işe iade davası açabileceğine karar verdi.
Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, 2017’de AYM’ye başvuran Emir Arda Büyük ve 2018’de başvuran Berin Baran Eker’in dosyaları yer aldı.
İki başvurucu da KHK ile işten çıkarıldıktan sonra işe iade davası açmak istemiş fakat iş mahkemeleri bu kişilerin başvurularını incelemeden reddetmişti.
AYM iş mahkemelerinin, başvuruları incelemeden kabul etmeyerek Anayasa’nın 36. maddesiyle güvence altına alınan adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti.
Dolar/TL 7,38 ile yeni rekor kırdı
Türk lirası bir süredir yaşadığı değer kaybına bugün de devam etti.
Dolar/TL kuru gün içinde 7.38'i gördü.
Euro/TL de 8.7348 ile bugün tarihinin en yüksek seviyesini gördü.
Sterlin/TL ise 9,6652 seviyesinden işlem görüyor.
Erdoğan’dan İsrail – BAE anlaşmasına tepki: ‘Abu Dhabi yönetimiyle ilişkileri askıya alabiliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan ilişkilerin normalleştirilmesi mutabakatına tepki göstererek “Filistin’e dair atılan adım yenilir yutulur bir gelişme değil” diye konuştu:
Erdoğan, Doğu Akdeniz’deki gelişmeler konusunda ise “Sismik araştırma gemilerimize yapılacak saldırıları karşılıksız bırakamayız” dedi:
Erdoğan Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı konusunda ise “Bunlar yeni ataklar değil” yorumunu yaptı:
Galatasaray'ın iki, Trabzonspor'un bir futbolcusunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Galatasaray, iki futbolcusunun koronavirüs test sonuçlarının pozitif olduğunu açıkladı.
Kulüp’ten yapılan açıklamada, tüm oyunculara tatil dönüşü Covid-19 testi yapıldığı ifade edildi.
Test sonuçları pozitif olan oyuncuların herhangi bir şikayetinin bulunmadığı, her iki futbolcunun da izolasyon ve tedavi sürecine alındığı belirtildi.
Açıklamada test sonucu pozitif olan futbolcuların isimleri paylaşılmadı.
Trabzonspor da bir futbolcusunun koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.
Oyuncusunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Kulüp, "Futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır" dedi.
Fenerbahçe de dün yaptığı açıklamada, futbol kulübündee bir oyuncu ile teknik ekipten bir kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.