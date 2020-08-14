Erdoğan'dan İsrail - BAE anlaşmasına tepki: 'Abu Dhabi ile ilişkileri askıya alabiliriz'

Quote Message: Mısır istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbaratıma başka şeyler söylüyor. Yanlış anlaşılmalar var diyor, bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var diyor. Şu anda tabi istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor. Tabi biz Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Mısır halkı ile Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının Yunan halkı ile aynı olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı, Mısır halkından önce yöneticilerinin fark etmesi gerekir. Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor.

Mısır istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbaratıma başka şeyler söylüyor. Yanlış anlaşılmalar var diyor, bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var diyor. Şu anda tabi istihbarat örgütümüz, onların istihbarat örgütüyle görüşmelerini devam ettiriyor. Tabi biz Mısır halkına karşı Türk halkının bakışı farklı. Mısır halkı ile Türk halkının birbirine bakışı, birbiriyle olan dayanışmasının Yunan halkı ile aynı olması mümkün değil. Dolayısıyla tarihten gelen medeniyet değerlerimizin de ortaya koyduğu bu anlayışı, Mısır halkından önce yöneticilerinin fark etmesi gerekir. Bu süreç içerisinde Suudi Arabistan'dan da yanlış adımlar atılıyor.