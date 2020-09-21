Madrid’in fakir mahallelerinde koronavirüs protestosu: “Sınıf temelli önlemlere hayır”

Kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösteren 38 yaşındaki YouTuber Tayfun Demir, Muğla’da yapılan bir operasyonla yakalandı.

YouTube’da 430 bini, Instagram’da da 10 bini aşan takipçisi olan Demir hakkında 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunuyordu.

Polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterdiğini, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı bir yakınına ait kimlikle dolaştığını belirledi.

Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti.

Bilgisayarının IP adresinden yola çıkan polis, Demir'i kırsal Gazeller Mahallesi'nde kaldığı müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı.