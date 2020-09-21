Canlı
Madrid’in fakir mahallelerinde koronavirüs protestosu: “Sınıf temelli önlemlere hayır”
Avrupa'da Covid-19 salgının en ağır yaşandığı ülke olan İspanya'nın başkenti Madrid'de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sosyoekonomik açıdan ayrımcılık doğurduğu gerekçesiyle protestolar düzenlendi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Rasim Öztekin, Dümbüllü Kavuğu'nu Şevket Çoruh'a teslim etti
Türkiye'de tiyatronun önemli simgelerinden Dümbüllü Kavuğu'nun 6'ncı sahibi oyuncu Şevket Çoruh oldu.
Çoruh'a kavuğu, eski sahibi Rasim Öztekin takdim etti.
Bugüne kadar Kel Hasan Efendi'den İsmail Dümbüllü'ye ardından da sırayla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen Kavuk, Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen törende Şevket Çoruh'a teslim edildi.
Kalp rahatsızlığından dolayı canlı performans yapması yasaklanan oyuncu Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh'a devretti.
Devir teslim töreninin ardından başrollerinde Şevket Çoruh ve Murat Akkoyunlu'nun yer aldığı 'Bir Baba Hamlet' oyunu sergilendi.
Oyuncu Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı ödülü Türk Tabipleri Birliği'ne adadı
Beşiktaş Belediyesi, bu yıl 27'ncisi gerçekleşen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali Ödül Töreni’ne Süleyman Seba Kültür Merkezi’nde ev sahipliği yaptı.
Birçok sanatçı ve oyuncunun katıldığı törende, Ercan Kesal’ın senaryosunu yazdığı “Nasipse Adayız” en iyi film dalında Altın Koza’nın sahibi oldu.
Altın Koza Onur Ödülü’ne layık görülen oyuncu Nur Sürer’e ise ödülünü Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat takdim etti.
Bir diğer onur ödülü ise oyuncu, tiyatrocu, yönetmen ve sanat yönetmeni Rutkay Aziz’e verildi.
Aziz'e ödülünü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar takdim etti.
Rutkay Aziz, yaptığı konuşmada ödülünü Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüsle mücadelenin yönetilişine eleştiri olarak "Yönetemiyorsunuz Tükeniyoruz" eylemi başlatan Türk Tabipleri Birliği'ni (TTB) hedef alarak birliğin derhal kapatılması gerektiğini söylemişti.
Bahçeli'nin sözlerine sağlıkçılar, meslek örgütleri ve muhalefetten tepki gelmişti.
Kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösteren YouTuber Tayfun Demir yakalandı
Kendisini kayıtlarda 13 yıl önce ölmüş gibi gösteren 38 yaşındaki YouTuber Tayfun Demir, Muğla’da yapılan bir operasyonla yakalandı.
YouTube’da 430 bini, Instagram’da da 10 bini aşan takipçisi olan Demir hakkında 6 ilde karıştığı çeşitli suçlardan toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunuyordu.
Polisin 6 aylık takibinin ardından kaldığı eve düzenlenen operasyonla yakalanan Demir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Şubesi ve Asayiş Şube ekipleri, dolandırıcılık, resmi evrakta sahtecilik, organ satışı gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 52 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası bulunan Tayfun Demir'in sahte belgeler ile kendisini 13 yıldır ölmüş gibi gösterdiğini, üzerine kendi fotoğrafını yapıştırdığı bir yakınına ait kimlikle dolaştığını belirledi.
Demir, 6 ay süreyle teknik ve fiziki takibe alındı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımları inceleyen ekipler, Demir'in Menteşe ilçesinde olduğunu tespit etti.
Bilgisayarının IP adresinden yola çıkan polis, Demir'i kırsal Gazeller Mahallesi'nde kaldığı müstakil eve düzenlediği operasyonla yakaladı.
Madrid’in fakir mahallelerinde koronavirüs protestosu: “Sınıf temelli önlemlere hayır”
Avrupa’da Covid-19 salgının en ağır yaşandığı ülke olan İspanya’nın başkenti Madrid’de, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemlerin sosyoekonomik açıdan ayrımcılık doğurduğu gerekçesiyle protestolar düzenlendi.
Koronavirüs vaka sayısının artması gerekçesiyle Madrid’in kimi yerleşim bölgelerinde pazartesi günü hareket ve toplanma yasakları getiriliyor.
Bu yasakların 850 bin kişiyi etkilemesi bekleniyor.
Pazar günü bu 37 bölgenin 12’sinde kısıtlamaları protesto eden barışçıl gösteriler düzenlendi.
Madrid’in en yüksek vaka sayısının görüldüğü Vallecas mahallesinde yaşayanlar sağlık sisteminin kilitlendiğini ve bu kısıtlamalar yüzünden maaşlarından da olacaklarını dile getirdi.
“Vallecas geto değil”, “Ayrımcılığa hayır” ve “Sınıf temelli önlemlere hayır” pankartlarının taşındığı görüldü.
Rreuters’a konuşan 56 yaşındaki Begona Ramos, “Bazı şeyler zengin mahallelerde yapılabiliyorken Vallecas’ta yapılamaması çok saçma. Aynı oranda bulaşma ihtimali var. Ayrımcılık yapıyorlar” dedi.