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ABD’de koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 200 bini geçti

ABD'de koronavirüs yüzünden ölenlerin sayısı 200 bini geçti. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı ise 6,8 milyon kişiyi aştı. ABD, dünyada koronavirüs vakasının ve koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının en çok olduğu ülke. Günün öne çıkan gelişmeleri canlı anlatım sayfasında.

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Canlı anlatım

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  1. ABD’de koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti

    ABD’de koronavirüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 200 bini geçti.

    Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre ülkede koronavirüse yakalananların sayısı ise 6,8 milyon kişiyi aştı.

    ABD, dünyada koronavirüs vakasının ve koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısının en çok olduğu ülke.

    ABD Başkanı Donald Trump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu verinin ‘korkunç olduğunu’ ancak ABD’nin hızla harekete geçmemesi durumunda bu sayının ‘2 milyon, 2,5 milyon ve 3 milyona kadar çıkabileceğini’ söyleyerek koronavirüsle mücadelede iyi bir iş çıkardıklarını öne sürdü.

    Son günlerde Kuzey Dakota ve Utah eyaletlerinde koronavirüs vakalarının sayısı tırmanmaya başlamıştı.

    Hayatını kaybedenlerin anısına Washington DC'de 200 bin bayrak dikildi
    Copyright: Getty Images
    Image caption: Hayatını kaybedenlerin anısına Washington DC'de 200 bin bayrak dikildi
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