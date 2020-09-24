ABD’de Breonna Taylor protestoları

ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentinde polis tarafından bir baskın sırasında ateş açılması sonucu evinde hayatını kaybeden sağlık çalışanı Breonna Taylor'ın öldürülmesinden ötürü hiçbir polis memurunun suçlanmaması üzerine gece birçok şehirde protestolar düzenlendi.

Louisville’de öfkeli insanlar protesto için sokaklara çıktı.

Şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi, Guardian’ın haberine göre az 46 kişi gözaltına alındı.

Louisville’de iki polis memurunun vurulduğu, ancak hayati tehlikelerinin olmadığı aktarıldı.

Polis memurların vurulmasının tam olarak gösterilerle mi ilişkili olduğu henüz bilinmiyor.

26 yaşındaki sağlık çalışanı Taylor, 13 Mart'ta bir baskın sırasında birkaç el silah ateşlenerek vurulmuştu.

Brett Hankison adlı polis memuruna, Taylor'ın ölümüyle ilgili değil, komşu dairelere ateş açılmasından kaynaklı üç kez "sebepsiz yere tehlikeye atma" suçlaması yöneltildi.

Olay gecesi silah çeken diğer iki polis memuruna ise herhangi bir suçlama yöneltilmedi.