ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, gelecek hafta Yunanistan’a gidiyor

İngiltere’de hükümetin koronavirüs vakalarının artmaya başlamasından ötürü uyarıda bulunması ve önümüzdeki günlerde daha sıkı koronavirüs önlemlerinin gelebileceğini söylemesinin üzerine marketlerde panik alışverişi başladı.

Bunun üzeirne Morrisons adı verilen süpermarket zinciri, insanların alışveriş yaparken tuvalet kağıdı ve dezenfaktan gibi kategorilerde aynı üründen en fazla üç tane satın alabileceğini açıkladı.

Şirket, depolarında yeteri kadar ürün bulunduğunu ancak yine de herkesin ürünlere ulaşabilmesini istediklerini belirtti.

İngiltere Perakende Konsorsiyomu ise arz zincirlerinin eskisinden de güçlü olduğunu söyledi.

Kurum aynı zamanda tüketicileri diğerlerini düşünerek her zamanki gibi alışveriş yapması gerektiği konusunda uyardı.

Tesco, Asda, Sainsbury's, Lidl ve Aldi gibi süpermarket zincirleri ise arzda herhangi bir sorun yaşamadıklarını söyledi.

İngiltere'de son 24 saatte 6.634 kişide koronavirüs tespit edilmesiyle, yaygın test uygulaması başladığından bu yana görülen en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi.

Son gelen verilerle birlikte toplam vaka sayısı 416 bin 363'e, toplam ölüm sayısı ise 41 bin 902'ye yükseldi.