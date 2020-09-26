Milli Savunma Bakanı Akar: Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Savaşı'nın yıldönümü için yayımladığı mesajda "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak. Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." dedi.