Canlı
Milli Savunma Bakanı Akar: Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Savaşı'nın yıldönümü için yayımladığı mesajda "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak" dedi. Gün boyu Türkiye'den ve dünyadan gelişmeler, Canlı Anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a Covid-19 teşhisi kondu
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl milletvekili Cevdet Yılmaz, bir hafta içinde yapılan 4 koronavirüs testinin negatif çıktığını ancak tomografi çekildikten sonra Covid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı:
Yılmaz, son olarak 20 Eylül'de Bingöl'ün Genç ilçesinde bir etkinliğe katılarak konuşma yapmıştı.
Milli Savunma Bakanı Akar: Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Preveze Deniz Savaşı'nın yıldönümü için yayımladığı mesajda "Son dönemde Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler göstermektedir ki; modern bir deniz gücüne sahip olmak ülkemiz için hayati önemi haizdir. Deniz Kuvvetlerimiz çok daha güçlü bir konuma ulaşacak. Ege, Doğu Akdeniz ve Karadeniz başta olmak üzere tüm denizlerde hak, alaka ve menfaatlerimizi azim ve kararlılıkla korumaya devam edecektir." dedi.