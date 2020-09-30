Trump ve Biden ilk televizyon tartışmasında karşı karşıya

Reuters/Getty Copyright: Reuters/Getty

ABD'de 3 Kasım'daki seçimler öncesi başkan adayları Başkan Donald Trump ve eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ilk kez canlı yayında karşı karşıya geldi. Cleveland kentindeki tartışmanın 1,5 saat sürmesi planlanıyor.

Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump ve Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden arasında bundan sonra iki tane daha canlı tartışma programı yapılacak.

Adaylar, programa ev sahipliği yapan gazeteci ya da gazetecilerin soracağı soruları yanıtlayacak.

Seçim yarışının son dönemlerine girilirken yapılan bu canlı tartışmalar, önceden hazırlanmış konuşma metinleri olmadığından adayların performansını ortaya koyması ve seçmenin kararını etkileme potansiyelinden dolayı önem taşıyor.

Tartışma her biri 15'er dakikadan altı bölümde yapılacak. Bu bölümlerin başlıkları şöyle: