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Döviz ve altın alım satımlarıyla, mevduatlardaki vergi oranları düşürüldü

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Canlı anlatım

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  1. Döviz ve altın alım satımlarındaki vergi oranları düşürüldü

    döviz
    Copyright: Getty Images

    Döviz ve altın alım satım işlemlerinde uygulanan vergi oranları düşürüldü.

    24 Mayıs 2020'de artırılmıştı Banka Sigorta ve Muamele Vergisi, binde 2'den yüzde 1'e yükseltilmişti.

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kambiyo işlemlerinde alınan vergi tekrar binde 2'ye indirildi.

    Mevduat hesaplarından alınan stopajda da yıl sonuna kadar düşürüldü.

    6 aya kadar vade için yüzde 5'e, 1 yıla kadar vade için yüzde 3'e, 1 yıldan uzun vade için sıfıra indirildi.

  2. İstanbul'da IŞİD operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

    özel harekat polisleri
    Copyright: Getty Images (ARŞİV)

    İstanbul'da, IŞİD'e yönelik yapılan operasyonda, yabancı uyruklu 13 şüpheli gözaltına alındı.

    Anadolu Ajansı'nın haberine göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, IŞİD adına Suriye ve Irak’taki çatışma bölgelerinde faaliyette bulunan ve yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan çok sayıda yabancı uyruklu şüphelinin, eylem arayışı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

    Söz konusu soruşturma kapsamında, 8 ilçede 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yabancı uyruklu 13 örgüt üyesini yakaladı.

    Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

  3. Meteorolojiden 5 il için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

    yıldırım
    Copyright: Getty Images

    Meteoroloji, 5 ilde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmininde bulunurken, vatandaşların tedbirli ve dikkatli olması istendi.

    Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Yozgat'ta kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

    Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınanın görüleceği tahmin ediliyor.

    Vatandaşların çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olması istendi.

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