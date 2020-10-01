Tartışma yaratan sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

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Canlı anlatım

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  1. Tartışma yaratan sosyal medya düzenlemesi bugünden itibaren yürürlükte

    sosyal medya
    Copyright: Getty Images

    Türkiye kamuoyunda tartışma yaratan 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi.

    Yasaya “sosyal ağ sağlayıcı” adı altında yeni bir tanım eklenmişti.

    Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, WhatsApp gibi sosyal medya kuruluşları bu kapsama giriyor. Yeni sosyal medya yasası nedir? Neleri kapsıyor? zorunda olacak. Ayrıntılar BBC Türkçe'den Mesut Ersöz'ün hazırladığı video haberde.

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