Tartışma yaratan sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi

Tartışma yaratan sosyal medya düzenlemesi bugünden itibaren yürürlükte
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Türkiye kamuoyunda tartışma yaratan 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi.
Yasaya “sosyal ağ sağlayıcı” adı altında yeni bir tanım eklenmişti.
Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, WhatsApp gibi sosyal medya kuruluşları bu kapsama giriyor. Yeni sosyal medya yasası nedir? Neleri kapsıyor? zorunda olacak. Ayrıntılar BBC Türkçe'den Mesut Ersöz'ün hazırladığı video haberde.
Canlı anlatım
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Tartışma yaratan sosyal medya düzenlemesi bugünden itibaren yürürlükte
Türkiye kamuoyunda tartışma yaratan 9 maddelik sosyal medya düzenlemesi yürürlüğe girdi.
Yasaya “sosyal ağ sağlayıcı” adı altında yeni bir tanım eklenmişti.
Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, YouTube, WhatsApp gibi sosyal medya kuruluşları bu kapsama giriyor. Yeni sosyal medya yasası nedir? Neleri kapsıyor? zorunda olacak. Ayrıntılar BBC Türkçe'den Mesut Ersöz'ün hazırladığı video haberde.