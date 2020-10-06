Dağlık Karabağ - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Türkiye’nin nüfuzunu gerilimi yatıştırmak için kullanacağını umuyorum

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ankara’daki resmi görüşmelerinin ardından Türkiye’nin nüfuzunu Dağlık Karabağ’daki gerilimi yatıştırmak için kullanmasını umduğunu söyledi.

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Stoltenberg, “Husumetin tırmanmasından ötürü çok endişeliyiz. Bütün taraflar hemen çatışmaya son vermeli ve barışçıl çözüm için bir yol bulmalı” dedi ve ekledi:

“Ve Türkiye’nin hatırı sayılır ölçüdeki nüfuzunu gerilimi yatıştırmak için kullanacağını umuyorum.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pazartesi akşamı Ankara’da Stoltenberg'i kabul etti. Erdoğan’ın görüşmede, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini söylediği bildirildi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, görüşmede Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki basına kapalı görüşme 1 saat sürdü.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.