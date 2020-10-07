Azerbaycan: Ermeni güçleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı

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Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçleri arasında devam eden çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayıldığını ifade etti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah kentinden geçen kısmına Ermenistan tarafından roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.

Boru hattında herhangi bir hasar olmadığı, saldırının önlendiği ifade edildi.

1750 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı günde 1 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip.