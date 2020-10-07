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Azerbaycan: Ermeni güçleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı
Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçleri arasında devam eden çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayıldığını ifade etti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah kentinden geçen kısmına Ermenistan tarafından roket saldırısı düzenlendiğini belirtti. Türkiye ve dünyadan gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda aktarıyoruz.
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Son dakikaDolar/TL 7,87 seviyesini aşarak rekor kırdı
Türk Lirası güne ABD Doları karşısında hızlı değer kaybıyla başladı ve kur 7,87 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesini gördü.
Reuters haber ajansı, Dağlık Karabağ’daki çatışmaların devam etmesinin yanı sıra Ankara’nın gelecek hafta Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edeceği yönündeki haberlerin de TL üzerindeki baskıyı artırdığını aktarıyor.
ABD, S-400’lerin aktif hale getirilmesi halinde Ankara’ya yönelik yaptırımların uygulanabileceğini ifade etmişti.
ABD’de Başkan Donald Trump’ın koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik zorlukları hafifletmek adına üzerinde çalışılan teşvik paketi görüşmelerini de 3 Kasım’daki seçimlerden sonrasına ertelemiş olması, Dolar’ın dünya genelinde değerlenmesine yol açmış durumda.
Azerbaycan: Ermeni güçleri Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattını hedef aldı
Azerbaycan Başsavcılığı, Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçleri arasında devam eden çatışmaların daha geniş bir bölgeye yayıldığını ifade etti ve Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattının Yevlah kentinden geçen kısmına Ermenistan tarafından roket saldırısı düzenlendiğini belirtti.
Boru hattında herhangi bir hasar olmadığı, saldırının önlendiği ifade edildi.
1750 kilometre uzunluğundaki Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı günde 1 milyon varil petrol taşıma kapasitesine sahip.