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Dolar/TL 7,89’u aşarak rekor tazeledi

Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Artan jeopolitik riskler, TL'deki değer kaybının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Dolar/TL 7,89’u aşarak rekor tazeledi

    Dolar
    Copyright: Getty Images

    Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.

    Böylece TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı değerkaybı yüzde 25’e ulaşmış oldu.

    Yatırım uzmanları, Dağlık-Karabağ’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri artırdığını ve TL cinsi varlıklara ilgiyi azalttığını ifade ediyor.

    Ayrıca gelecek hafta içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edebileceği beklentisi de TL üzerinde baskı oluşturuyor.

    ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak S-400’ler nedeniyle Ankara’ya yönelik yaptırımların devreye sokulması yönnde çağrı yaptı.

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