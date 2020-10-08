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Dolar/TL 7,89’u aşarak rekor tazeledi
Türk Lirası'nda yaşanan değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi. Artan jeopolitik riskler, TL'deki değer kaybının en önemli nedeni olarak gösteriliyor. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Dolar/TL 7,89’u aşarak rekor tazeledi
Türk Lirası’nda yaşanan değer kaybı bu sabah da devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,89 seviyesini aşarak yeni tarihi zirvesine yükseldi.
Böylece TL’nin ABD Doları karşısında yılbaşından bu yana yaşadığı değerkaybı yüzde 25’e ulaşmış oldu.
Yatırım uzmanları, Dağlık-Karabağ’da yaşanan çatışmaların jeopolitik riskleri artırdığını ve TL cinsi varlıklara ilgiyi azalttığını ifade ediyor.
Ayrıca gelecek hafta içerisinde Türkiye’nin Rusya’dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerini test edebileceği beklentisi de TL üzerinde baskı oluşturuyor.
ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokrat iki senatör ABD Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazarak S-400’ler nedeniyle Ankara’ya yönelik yaptırımların devreye sokulması yönnde çağrı yaptı.