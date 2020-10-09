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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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