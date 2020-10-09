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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Günün gelişmeleri canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
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Ege Denizi'nde 3.6 büyüklüğünde deprem
AFAD ve Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi'nde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sosyal medyada paylaşım yapan vatandaşlar, depremin İzmir'den hissedildiğini yazdı.