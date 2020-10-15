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Koronavirüs: Almanya bugüne kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı
Almanya’da yeni koronavirüs vakalarının 6.638’e ulaştığı açıklandı. Bu sayı, salgının başlamasından bu yan bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bu yıl Noel’i nasıl kutlayacağımız, Alman halkının davranışlarına bağlı olacak” dedi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Enis Berberoğlu, mahkemenin AYM kararını tanımamasına itiraz edip yeniden yargılama istemiyle başvuru yaptı
Eski CHP milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği hak ihlali kararını tanımamasına itiraz etti.
Berberoğlu’nun avukatı yeniden yargılama istemiyle davayı İstanbul 15’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşıdı.
İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin oybirliği ile verdiği kararı tanımayıp, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu'na verdiği 5 yıl 10 ay hapis cezasında diretmiş, hakkında "yeniden yargılanmasına gerek olmadığı" yönünde karar vermişti.
Londra Belediye Başkanı, koronavirüs önlemlerinde başkentin 'yüksek tehdit' seviyesine çıkarılacağını söyledi
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, koronavirüs kısıtlamaları bakımından başkentin "yüksek tehdit" seviyesine yükseltilme eşiğinde olduğunu söyledi.
İngiltere'de vaka sayılarına göre kısıtlamalar içeren üç aşamalı koronavirüs önlem planı bu hafta devreye girdi.
Khan, "çok kısa bir zaman içinde, belki bu hafta", Londra'nın şu anda en düşük kademeyi ifade eden "orta tehdit" aşamasından, "yüksek tehdit" aşamasına çıkarılması kararının alınacağını belirtti.
Bu hane halklarının bir araya gelmemesi anlamı taşıyor.
Khan'ın, daha fazla kısıtlamalara geçilmesi halinde başkente finansal desteğin artırılması talebiyle Başbakan Boris Johsnon'a mektup yazdığı belirtiliyor.
Londra'da Çarşamba günü 1722 yeni vaka tespit edildi.
100 bin nüfus başına düşen vaka sayısı 730 ile İngiltere'nin dokuz bölgesi içinde altıncı sırada geliyor.
İngiltere genelinde dünkü vaka sayısı 20 bine yaklaşmıştı.
Almanya bugüne kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısına ulaştı
Almanya’da yeni koronavirüs vakalarının 6.638’e ulaştığı açıklandı. Bu sayı, salgının başlamasından bu yan bir günde kayda geçen en yüksek vaka sayısı.
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Bu yıl Noel’i nasıl kutlayacağımız, Alman halkının davranışlarına bağlı olacak” dedi.
Başbakan Angela Merkel, virüsün yayılma hızını dizginlemek için bir dizi yeni tedbir açıklamaya hazırlanıyor.
16 eyaletin valisiyle bir toplantı yapan Merkel, görüşmeler sonrası bir basın açıklaması yaptı ve gençlere seslendi: