Canlı
Aliyev: Ermenistan ateşkesi ihlal etti, ölü ve yaralılar var
Axerbaycan Cumhrbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici ateşkesi ihlâl ederek sivil yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere topçu ateşiyle saldırdığını söyledi. Saldırılara karşılık verildiğini söyleyen Aliyev, Dağlık Karabağ'da Cebrayil rayonundaki 13 yerleşim yerinin ele geçirildiğini de ifade etti ve 'Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
Canlı anlatım
time_stated_uk
Aliyev: Ermenistan ateşkesi ihlal etti, ölü ve yaralılar var
Azerbaycan Cumhrbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun 18 Ekim’de yürürlüğe giren geçici ateşkesi ihlâl ederek sivil yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere topçu ateşiyle saldırdığını söyledi.
Saldırılarda hayatını kaybeden ve yaralananların olduğunu belirten Aliyev, kaç kişinin öldüğü konusunda bilgi vermedi.
Azerbaycan ordusunun yerel saatle 00.02’de başlayan saldırılara yanıt verdiğini ifade eden Aliyev, Dağlık Karabağ’da Cebrayil rayonundaki 13 yerleşim yerinin ele geçirildiğini de ifade etti ve ‘Karabağ Azerbaycan’dır!” dedi.