Canlı Canlı Aliyev: Ermenistan ateşkesi ihlal etti, ölü ve yaralılar var

Axerbaycan Cumhrbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ordusunun 18 Ekim'de yürürlüğe giren geçici ateşkesi ihlâl ederek sivil yerleşim birimlerine ve askeri mevzilere topçu ateşiyle saldırdığını söyledi. Saldırılara karşılık verildiğini söyleyen Aliyev, Dağlık Karabağ'da Cebrayil rayonundaki 13 yerleşim yerinin ele geçirildiğini de ifade etti ve 'Karabağ Azerbaycan'dır!" dedi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.