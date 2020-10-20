Canlı Canlı AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ’ın koronavirüse yakalandığı belirtildi. Dağ, Facebook sayfasından paylaştığı mesajda TBMM hastanesine başvurduğunu ve yapılan Covid-19 testinin pozitif çıktığını söyledi. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.