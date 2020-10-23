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Dağlık-Karabağ krizi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’a gidiyor
Eylül ayından bu yana Dağlık-Karabağ'da devam eden çatışmaların sonlandırılması için bu kez ABD devrede. Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün Washington'da olacak. İki dışişleri bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo le ayrı ayrı görüşmeler yürütecek. Türkiye ve dünyadan gelişmeler gün boyu canlı anlatım sayfamızda.
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Remdesivir ABD'de koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verilen ilk ve tek ilaç oldu
ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA) Gilead Sciences'ın geliştirdiği antiviral remdesivir ilacının hastaneye yatırılan koronavirüs hastalarında kullanımını onayladı.
Remdesivir ABD'de koronavirüs tedavisinde kullanımına onay verilen ilk ve tek ilaç oldu.
Damar yoluyla uygulanan remdesivir ABD Başkanı Donald Trump koronavirüs tedavisi görürken kullanılan verilen ilaçlardan biriydi.
FDA ilaca onay verdiğini Trump ve 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçimlerdeki rakibi Joe Biden arasında dün gerçekleştirilen münazaradan birkaç saat önce açıkladı.
Remdesivir mayıs ayından beri FDA'in acil durumlarda kullanılabilecek ilaçlar listesinde yer alıyordu.
Ulusal Sağlık Enstitüleri'nin yaptığı araştırma ilacın koronavirüs hastalarının hastanede geçirdiği süreyi beş gün kısalttığını göstermişti.
Ancak Dünya Sağlık Örgütü (WHO) geçtiğimiz hafta küresel olarak koronavirüs hastalarının tedavi aşamalarında yapılan gözlemlerin remdesivirin hastaların hayatta kalma oranlarını artırma ya da hastanede geçirdikleri süreyi kısaltma anlamında ciddi bir etkisi olmadığını açıklamıştı.
Bu araştırma başka uzmanlar tarafından incelenmedi.
Ticari olarak Veklury adıyla satılacak ilacın 5 günlük dozunun ABD fiyatı 3,120 dolar olacak.
Gilead ilacı şu anda sadece ABD için üretebildiğini, ekim sonundan itibaren diğer ülkelerin de alım taleplerini karşılayabileceğini belirtti.
Kararın açıklanmasının ardından Gilead hisseleri %4,3 değer kazandı.
Dağlık-Karabağ krizi: Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Washington’a gidiyor
Eylül ayından bu yana Dağlık-Karabağ’da devam eden çatışmaların sonlandırılması için bu kez ABD devrede.
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları bugün Washington’da olacak. İki dışişleri bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo le ayrı ayrı görüşmeler yürütecek.
Fransa ve Rusya ile birlikte Minsk üçlüsünün bir parçası olan ABD, Dağlık-Karabağ’da tansiyonun düşürülmesi, ateşkesin tesis edilmesi ve müzakerelerin başlaması yönünde çağrılar yapmaya devam ediyor.
Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları, bu hafta içerisinde Moskova’yı da ziyaret ederek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüşmeler gerçekleştirmişti.
Tüm diplomatik çözüm girişimlerine karşın, çatışmalar ise devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, yakın zamanda bir diplomatik çözüm öngörmediğini söylerken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, operasyonların ancak Ermeni güçlerinin Dağlık-Karabağ’dak koşulsuz olarak çekilmesiyle durdurulacağını belirtiyor.