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ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor, kullanılan oy 100 milyonu aştı
ABD'de seçmenler yeni başkanı, Temsilciler Meclisi'ni ve bazı eyaletlerde Senatörleri seçmek için bugün sandık başında. Oy verme işlemi devam ediyor. Şu ana kadar kullanılan oyların sayısı 100 milyonu aştı. Gece boyunca seçimlerle ilgili tüm gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Hangi eyaletlerde Senato yarışı yakından takip edilmeli?
ABD'de başkanlık dışında Senato'daki 35 koltuk için de oy kullanılıyor.
Şu anda Cumhuriyetçilerin kontrolü altında olan Senato'nun Demokratlara geçme ihtimali bulunuyor.
Bu durum, Biden'ın kazanması halinde uzun bir zaman sonra hem Kongre'nin hem de Beyaz Saray'ın Demokratlara geçmesi anlamına geliyor.
Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.
Yakından izlenmesi gereken Senato yarışları şunlar:
Trump vs. Biden: ABD başkanlık seçimleri Türkiye'yi nasıl etkiler?
Kritik eyaletler hangileri ve sonuçlar ne zaman netleşebilir?
ABD'de Beyaz Saray'a giden yol ülke genelinde en fazla oyu almaktan değil, 538 delegeli Seçici Kurul'da çoğunluğa ulaşmaktan geçiyor. Bunun için de hangi adayın hangi eyaleti kazandığı kritik önem taşıyor.
Bu yılki seçimlerde yakından izlenmesi gereken eyaletler şunları:
ABD halkı sandık başında
ABD'de milyonlarca seçmen bugün sandık başında.
ABD seçimlerinde yaşananları gece boyunca canlı anlatım sayfamızda an be an anlatıyor olacağız.
Seçimle ilgili bazı önemli noktalar: