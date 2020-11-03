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ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor, kullanılan oy 100 milyonu aştı

ABD'de seçmenler yeni başkanı, Temsilciler Meclisi'ni ve bazı eyaletlerde Senatörleri seçmek için bugün sandık başında. Oy verme işlemi devam ediyor. Şu ana kadar kullanılan oyların sayısı 100 milyonu aştı. Gece boyunca seçimlerle ilgili tüm gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Hangi eyaletlerde Senato yarışı yakından takip edilmeli?

    SENATO
    Copyright: BBC

    ABD'de başkanlık dışında Senato'daki 35 koltuk için de oy kullanılıyor.

    Şu anda Cumhuriyetçilerin kontrolü altında olan Senato'nun Demokratlara geçme ihtimali bulunuyor.

    Bu durum, Biden'ın kazanması halinde uzun bir zaman sonra hem Kongre'nin hem de Beyaz Saray'ın Demokratlara geçmesi anlamına geliyor.

    Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

    Yakından izlenmesi gereken Senato yarışları şunlar:

    1. Alabama: Demokratlardan Cumhuriyetçilere geçmesi beklenen ender yerlerden birisi. Demokrat Senatör Doug Jones, 2017 yılındaki ara seçimlerde rakibinin bir seks skandalına karışmasının ardından sürpriz bir şekilde seçimi kazanmıştı. Bu yıl ise bu muhafazakar eyaletin tekrar özüne dönüp, Cumhuriyetçi Parti'den Tommy Tuberville'ı Senato'ya göndermesi bekleniyor.
    2. Arizona: Şu anda Cumhuriyetçilerin elindeki koltuğun Demokratlara geçmesi bekleniyor. Burada Demokrat Parti adayı eski astronot Mark Kelly, anketlerde az bir farkla da olsa önde gidiyor.
    3. Georgia: Demokratlar, 1992'den bu yana bu eyalette kazanamıyor. Bu sene ise eyaletteki iki Senatörlük için de seçim yapılıyor. Demokratların bu koltuklardan en az birini alması bekleniyor.
    4. Güney Carolina: Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı'na en sert muhalefeti gösteren Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın koltuğu tehlikede. Demokrat rakibi Jaime Harrison, gerek topladığı bağışlarla gerekse de anketlerdeki performansıyla göz doldurdu.
    5. Maine: Burası da Cumhuriyetçilerden Demokratlara geçebilecek yerler arasında. 67 yaşındaki Susan Collins, ılımlı Cumhuriyetçilerden birisi. Ancak buradaki seçmenin genel olarak Başkan Trump'ın politikalarından duyduğu hoşnutsuzluğun kurbanı olabilir. Bu durum Demokrat aday Sara Gideon'u bir adım öne çıkarıyor.

  3. Kritik eyaletler hangileri ve sonuçlar ne zaman netleşebilir?

    EYALETLER
    Copyright: BBC

    ABD'de Beyaz Saray'a giden yol ülke genelinde en fazla oyu almaktan değil, 538 delegeli Seçici Kurul'da çoğunluğa ulaşmaktan geçiyor. Bunun için de hangi adayın hangi eyaleti kazandığı kritik önem taşıyor.

    Bu yılki seçimlerde yakından izlenmesi gereken eyaletler şunları:

    1. Arizona: 11 delegeye sahip. Sonuçların bu gece netleşmesi bekleniyor.
    2. Florida: 29 delegeye sahip. İlk sonuçlar, TSİ 23.30 civarında gelecek ancak durumun netleşmesi sabahın ilk saatlerini bulabilir
    3. Georgia: 16 delegeye sahip. İlk sonuçlar bu gece gelecek ancak adayların başa baş gitmesi halinde durumun netleşmesi yarını ve hatta Perşembe'yi bulabilir
    4. Kuzey Carolina: 15 delegeye sahip. Sonuçların bu gece geleceği tahmin ediliyor
    5. Michigan: 16 delegeye sahip. Sonuçların Cuma'ya kadar bildirilmesi gerekiyor
    6. Pennsylvania: 20 delegeye sahip. İlk sonular bu gece bekleniyor. Ancak buradaki sayım işlemiyle ilgili davalar açılabilir. Bu durumda sonuçlar da gecikebilir
    7. Wisconsin: 10 delegeye sahip. Sonuçların bu gece netleşmesi bekleniyor.

  4. ABD halkı sandık başında

    oy verme
    Copyright: EPA

    ABD'de milyonlarca seçmen bugün sandık başında.

    ABD seçimlerinde yaşananları gece boyunca canlı anlatım sayfamızda an be an anlatıyor olacağız.

    Seçimle ilgili bazı önemli noktalar:

    • Seçmenler, ülkeyi 2024'e kadar yönetecek olan başkanı seçecek. Başkanlık yarışında Cumhuriyetçi Parti adayı Başkan Donald Trump ile Demokrat Parti adayı eski Başkan Yardımcısı Joe Biden yarışıyor.
    • Bu seçimler, Kongre'nin şekillenmesi açısından da kritik önem taşıyor. Demokrat Parti'nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin 435 üyesi için de seçim yapılıyor.
    • Cumhuriyetçilerin çoğunluğu elinde tuttuğu 100 üyeli Senato'da da 35 koltuk için seçim yapılıyor.
    • Ayrıca bazı eyaletlerde valilik seçimi yapılıyor ve yeni birtakım yasal düzenlemeler için de referandum düzenleniyor.
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