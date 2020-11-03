ABD başkanlık seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor, kullanılan oy 100 milyonu aştı

BBC Copyright: BBC

ABD'de başkanlık dışında Senato'daki 35 koltuk için de oy kullanılıyor.

Şu anda Cumhuriyetçilerin kontrolü altında olan Senato'nun Demokratlara geçme ihtimali bulunuyor.

Bu durum, Biden'ın kazanması halinde uzun bir zaman sonra hem Kongre'nin hem de Beyaz Saray'ın Demokratlara geçmesi anlamına geliyor.

Senato'da şu anda Cumhuriyetçilerin 53, Demokratların da 45 sandalyesi var. İki bağımsız üye de yasama çalışmalarında Demokratlarla birlikte hareket ediyor.

Yakından izlenmesi gereken Senato yarışları şunlar: