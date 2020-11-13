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Küçükçekmece'deki park soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Valiliği söz konusu materyallerin kaldırılmasına karar verildiğini, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.

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Canlı anlatım

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  1. Sanayi üretim endeksi Eylül'de aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi

    Sanayi üretimi
    Copyright: DHA

    Türkiye'de eylül ayı sanayi üretimi verileri açıklandı.

    Sanayi üretim endeksi Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi.

    Artıştaki beklentinin yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.

    Yıllık bazda ise yüzde 7,5 artması beklenen üretim, yüzde 8,1 artış gösterdi.

  2. Küçükçekmece'deki park soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı

    Küçükçekmece'deki park
    Copyright: DHA

    İstanbul Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

    İstanbul Valiliği söz konusu materyallerin kaldırılmasına karar verildiğini, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

    Quote Message: Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarındasakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.
    Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan paylaşım
    Copyright: Küçükçekmece Belediyesi
    Image caption: Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

    Küçükçekmece Belediyesi dün sabah saatlerinde yaptıkları açıklama ile vatandaşların ve belediye yönetiminin hassasiyeti sonucunda parkın hızlı bir şekilde kaldırıldığını duyurmuştu.

    Belediye, ifade edilen şekilde bir maksadın olmadığını ifade etmişti.

    2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,97 oy oranı ile CHP'nin adayı Kemal Çebi Küçükçekmece Belediye Başkanı olmuştu.

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  3. Dolar güne düşüşle başladı

    Dolar/TL kurundaki düşüş devam ediyor. Bu sabah serbest piyasada dolar 7,6680 TL ile açılırken, 7,6127 TL seviyesine kadar düştü. Doların satış fiyatı dünkü kapanışında 7,2220 TL idi.

    Dün 9,1140 TL ile günü kapatan Euro ise 9,0550 TL ile güne başladı.

    Dolar ve TL
    Copyright: Getty Images
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