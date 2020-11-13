Küçükçekmece'deki park soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı

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İstanbul Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Valiliği söz konusu materyallerin kaldırılmasına karar verildiğini, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.

Quote Message: Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarındasakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır. Parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu tespit edilen Küçükçekmece Belediyesi Başkan Yardımcısı S.G. ile Park ve Bahçeler Müdürü Ş.M., 657 SayılıDevlet Memurları Kanunu’nun 137. vd. maddeleri gereğince, görevi başında kalmalarındasakınca görüldüğünden görevinden uzaklaştırılmıştır.

Küçükçekmece Belediyesi Copyright: Küçükçekmece Belediyesi Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı Image caption: Küçükçekmece Belediyesi tarafından yapılan sosyal medya paylaşımı

Küçükçekmece Belediyesi dün sabah saatlerinde yaptıkları açıklama ile vatandaşların ve belediye yönetiminin hassasiyeti sonucunda parkın hızlı bir şekilde kaldırıldığını duyurmuştu.

Belediye, ifade edilen şekilde bir maksadın olmadığını ifade etmişti.

2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,97 oy oranı ile CHP'nin adayı Kemal Çebi Küçükçekmece Belediye Başkanı olmuştu.