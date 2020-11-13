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Küçükçekmece'deki park soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı. İstanbul Valiliği söz konusu materyallerin kaldırılmasına karar verildiğini, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Sanayi üretim endeksi Eylül'de aylık bazda yüzde 1,7, yıllık yüzde 8,1 yükseldi
Türkiye'de eylül ayı sanayi üretimi verileri açıklandı.
Sanayi üretim endeksi Eylül ayında aylık bazda yüzde 1,7 artış gösterdi.
Artıştaki beklentinin yüzde 0,2 artış olacağı yönündeydi.
Yıllık bazda ise yüzde 7,5 artması beklenen üretim, yüzde 8,1 artış gösterdi.
Küçükçekmece'deki park soruşturmasında belediye başkan yardımcısı ile park ve bahçeler müdürü görevden uzaklaştırıldı
İstanbul Küçükçekmece'deki bir çocuk parkında "PKK renkleri kullanıldığı" gerekçesiyle soruşturma başlatılmıştı.
İstanbul Valiliği söz konusu materyallerin kaldırılmasına karar verildiğini, parkın yenilenmesiyle ilgili işlemlerden sorumlu olduğu belirtilen Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü'nün görevden uzaklaştırıldıklarını açıkladı.
Küçükçekmece Belediyesi dün sabah saatlerinde yaptıkları açıklama ile vatandaşların ve belediye yönetiminin hassasiyeti sonucunda parkın hızlı bir şekilde kaldırıldığını duyurmuştu.
Belediye, ifade edilen şekilde bir maksadın olmadığını ifade etmişti.
2019 yerel seçimlerinde yüzde 50,97 oy oranı ile CHP'nin adayı Kemal Çebi Küçükçekmece Belediye Başkanı olmuştu.
Dolar güne düşüşle başladı
Dolar/TL kurundaki düşüş devam ediyor. Bu sabah serbest piyasada dolar 7,6680 TL ile açılırken, 7,6127 TL seviyesine kadar düştü. Doların satış fiyatı dünkü kapanışında 7,2220 TL idi.
Dün 9,1140 TL ile günü kapatan Euro ise 9,0550 TL ile güne başladı.