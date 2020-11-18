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İYİ Parti lideri Akşener: Yarım yamalak tedbirler yerine 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin
İYİ Parti lideri Meral Akşener, grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Yarım yamalak tedbirler yerine 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin" dedi. Gün boyu yaşanan gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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İYİ Parti lideri Meral Akşener: Yarım yamalak tedbirler yerine 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuşuyor.
Putin: Türk askerinin Dağlık Karabağ'da sahada olması Ermenileri tahrik eder
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesindeki Rossiya 24 kanalına konuştu. Putin, Dağlık Karabağ'da yaşanan son kriz ve ateşkes anlaşmasıyla ilgili açıklamalar yaptı.Daha fazla bilgi
İmamoğlu hakkında inceleme başlatılması hukuki açıdan neden tartışma yarattı?
Engin Karaman
BBC Türkçe
İçişleri Bakanlığı'nın Kanal İstanbul projesini eleştiren afişler nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlattığı inceleme, hukukçuların da gündeminde. Bazı hukukçular konunun kişisel tavır düzleminde ele alınmasına itiraz ederek Kanal İstanbul'un hem İstanbul'u hem de tüm Türkiye'yi ilgilendiren bir girişim olduğunu savunuyor.Daha fazla bilgi
BM Genel Sekreteri Guterres'ten G20 liderlerine çağrı: Aşı milliyetçiliğine direnmeliyiz
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, hafta sonu Suudi Arabistan ev sahipliğinde yapılacak olan G20 zirvesi liderlerine mektup yazarak koronavirüs salgınıyla mücadele için daha fazla borç yardımı çağrısında bulundu.Daha fazla bilgi
Mudurnu'daki Burj Al Babas projesini yapan şirketin konkordato başvurusu kabul edildi
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Arap müşterilere satışı yapılan ve mimari yapısıyla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesinin sahibi olan şirketin yaptığı konkordato başvurusu sonucu görülen davada, şirket lehine karar çıktı.
DHA'nın haberine göre projeyi yapan Sarot Grup'a haciz işlemi gerçekleştirilmemesi ve borçların ödenmesi için 1 yıllık mühlet kararı verildi.
Mudurnu'da 2011'de yapımına başlanan 732 villa, AVM, otel ve 2 kongre merkezinin yer aldığı proje kapsamında şato tipindeki villalardan 350'si, inşaat çalışmaları devam ederken Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan'daki müşterilere satıldı.
Arap müşterilerin taksitleri zamanında ödememesi ve şirketin ekonomik planlamada yaşadığı sorunlar nedeniyle 'Burj Al Babas' adlı projenin sahibi Sarot Termal Grup, 2018 yılının haziran ayında konkordato için başvurdu.
Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi.
Sürenin dolmasıyla İstanbul 3'üncü Ticaret Mahkemesi, 2018'in Eylül ayında Sarot Grup çatısı altındaki 3 şirket hakkında iflas kararı verdi.
Şato tipi mimarisiyle tepkilere yol açan, ilçenin mimari ve tarihi dokusuna uymaması nedeniyle bölge halkının da eleştirdiği proje durdu.
Şirketin itirazları üzerine 2019 yılının ocak ayında, proje hakkında satışa ve inşaata devam izni verildi. Projede inşaat ve satış çalışmaları sürerken, Sarot Grup da bu arada mahkemenin verdiği iflas kararını temyize taşıdı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17'nci Hukuk Dairesi, Sarot Grup'a ait 3 şirket hakkında verilen iflas kararını kaldırdı.
İnşaata devam izni verilen projeyle ilgili Sarot Grup, yeniden konkordato başvurusunda bulundu. Şirket, başvuru dilekçesinde kendilerine belirli bir süre verilmesi halinde var olan borçları aşan mal varlıklarının bulunduğu belirtti. 13 Kasım'da İstanbul 2'nci Asliye Mahkemesi'nden verilen kararla 1 yıl boyunca haciz işlemi yapılmaması yönünde karar verildi. 1 yıl boyunca borçlarını ödemesi için mühlet kararı verilen şirketin toplam borcunun 80 milyon lira olduğu öğrenildi.
Yeni alınan koronavirüs kararları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle 81 ilin valiliklerine gönderildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda dün alınan kararlar, İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeyle 81 ilin valiliklerine gönderildi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında getirilen yeni kısıtlamalar, 20 Kasım Cuma saat 20.00'dan itibaren geçerli olacak.
Yayımlanan genelgeye göre 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ile 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik salonları saat 10.00 ile 20.00 arasında faaliyet gösterebilecek.
Restoranlar ve lokantalar saat 20.00'dan sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verebilecek.
Genelgeye göre, yeni bir karar yayımlanana kadar, üretim, imalat ve tedarik zincirleri muaf tutularak, hafta sonları 10.00 ile 20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.