İYİ Parti lideri Akşener: Yarım yamalak tedbirler yerine 14 günlük sokağa çıkma kısıtlaması ilan edin

Quote Message: Uyarılarımıza rağmen pandemi konusunda milletimizde bir güven bunalımı oluştu. Milletimiz elbette bu konuda, hangi noktada olduğumuzu bilmek isteyecek. Bu sadece bir istek değil, bu bir haktır. Vatandaşınızı, böyle bir tehlikeyle ilgili olarak açık ve doğru bilgilendirmeniz gerekir. İktidarın, milletimize akşamüstleri açıkladığı rakamlar, maalesef artık inandırıcı değil.

Uyarılarımıza rağmen pandemi konusunda milletimizde bir güven bunalımı oluştu. Milletimiz elbette bu konuda, hangi noktada olduğumuzu bilmek isteyecek. Bu sadece bir istek değil, bu bir haktır. Vatandaşınızı, böyle bir tehlikeyle ilgili olarak açık ve doğru bilgilendirmeniz gerekir. İktidarın, milletimize akşamüstleri açıkladığı rakamlar, maalesef artık inandırıcı değil.