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Fitch, Turkcell'in notunu yükseltti
Fitch, Turkcell'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
Fitch, Turkcell'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltti. Gelişmeler canlı anlatım sayfamızda.
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Kervan Gıda halka arz ediliyor: Piyasa değeri 1,72 milyar TL olarak belirlendi
Kervan Gıda’nın halka arz süreci başladı.
Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Kervan Gıda, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecine girecek.
Diğer yandan Kervan Gıda için fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu da yayımlandı.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan rapora göre şirketin 30 Haziran 2020 tarihindeki 287 milyon TL'lik net borç tutarı eklendiğinde çıkan piyasa değeri 1,72 milyar TL olarak kaydedildi.
Şirketin 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesine göre hesaplanan pay başına değer 11,47 TL oldu.
Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 olacak.
Kurumun halka arz sürecine, OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Fitch, Turkcell'in notunu yükseltti
Fitch, Turkcell'in uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltti.
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre şirketin uzun vadeli ulusal kredi derecelendirme notunu "AA+(tur)"dan "AAA(tur)"a yükseltildi. Görünümü ise 'durağan' olarak korundu.
Açıklamada şirketin uzun vadeli yabancı para cinsinden kredi derecelendirme notunun "BB-" ve görünümü "Negatif" olarak teyit edildiği belirtildi.
Kuruluş Türk Telekom'un da notunu uzun vadeli ulusal notunu "AA+ (tur)"dan "AAA (tur)"a yükseltmişti.