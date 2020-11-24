Fitch, Turkcell'in notunu yükseltti

Kervan Gıda’nın halka arz süreci başladı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak Kervan Gıda, 26 - 27 Kasım tarihleri arasında iki günlük talep toplama sürecine girecek.

Diğer yandan Kervan Gıda için fiyat tespit raporuna ilişkin analist raporu da yayımlandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan rapora göre şirketin 30 Haziran 2020 tarihindeki 287 milyon TL'lik net borç tutarı eklendiğinde çıkan piyasa değeri 1,72 milyar TL olarak kaydedildi.

Şirketin 150 milyon TL olan ödenmiş sermayesine göre hesaplanan pay başına değer 11,47 TL oldu.

Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranı yüzde 26,4 olacak.

Kurumun halka arz sürecine, OYAK Yatırım liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.